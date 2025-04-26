У Росії люк від «трофейного» БТР убив дитину

Виставка захопленої на війні в Україні техніки відкрилася 25 квітня за рішенням міністра оборони Росії

У чотирирічного хлопчика діагностували відкриту черепно-мозкову травму

На виставці підбитої важкої техніки в російському місті Комсомольськ-на-Амурі люк від «трофейного» українського БТР М113 убив чотирирічну дитину. Як інформує «Главком», про це пише «Новая газета» із посиланням на місцеві ЗМІ.

Як стверджується, діти лазили по бронемашинах на виставці, коли одного із них вдарило люком бронетранспортера, що раптово відкрився.

За даними Telegram-каналу Baza, у чотирирічного хлопчика діагностували відкриту черепно-мозкову травму. На місце прибула швидка допомога, але не змогла допомогти дитині – та померла в машині медиків.

Наразі є кілька версій подій. Місцеві медіа з посиланням на очевидців повідомляють, що загибла дитина «стояла під БТРом, коли всередині хтось із дітей смикнув за важіль, і люк відкрився і впав йому на голову». За іншою версією, з бронеавтомобіля згодом «витекла гідравліка, і важкі дверцята відчинилися самі».

Виставка у російському місті Комсомольськ-на-Амурі фото: Astra

За даними медіа, виставка захопленої на війні в Україні техніки відкрилася 25 квітня за рішенням міністра оборони Росії після звернення місцевого губернатора. Її присвятили «80-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні». Зокрема на виставці є сім одиниць важкої техніки, що постраждала в ході боїв.

Наразі вхід на виставку закрито, вона мала тривати до 3 травня.

Нагадаємо, Росія посилено мілітаризує українських дітей на окупованих територіях.

Також у Росії багатодітна родина планує назвати дитину на честь ракети «Орєшнік».