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Українські міста стали російськими. Корейська авіакомпанія потрапила у скандал

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Українські міста стали російськими. Корейська авіакомпанія потрапила у скандал
Донецьк та Дніпро авіакомпанія позначила російськими містами
колаж: glavcom.ua

Авіакомпанія визнала помилку

Південнокорейська авіакомпанія Asiana Airlines опинилася в центрі міжнародного скандалу після того, як на борту одного з її літаків у системі розваг було помилково позначено українські міста як частину Росії. Про це повідомоляє «Главком» з посиланням на Yonhap News.

Як стало відомо, інцидент стався на борту літака Asiana Airlines, де на інтерактивній карті польоту міста Дніпро та Донецьк були відображені в межах російської території.

Журналіст «Укрінформу» Такаші Хірано розповів, що його колишня і поділилась цією історією на своїй сторінці в соцмережі. Після цього він опублікував допис у соціальній мережі Х, який зібрав чимало переглядів.

Користувачі висловлювали своє обурення та вимагали пояснень від авіакомпанії.​

Українські міста стали російськими. Корейська авіакомпанія потрапила у скандал фото 1

У відповідь на ситуацію, представники Asiana Airlines визнали помилку та повідомили, що негайно звернулися до розробника програмного забезпечення для виправлення неточностей.

Вони також зазначили, що ця помилка обмежується лише системою розваг на борту і не відображає офіційну позицію компанії щодо територіальної приналежності міст.​

До слова, під час аналізу понад 60 італійських підручників з географії для 7 класу, виданих у 2010-2024 роках, було зафіксовано серйозні спотворення інформації про Україну.

Про це у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком», розповіла віцепрезидентка Спілки українських асоціацій Італії NAU, координаторка ініціативи Stop Propaganda Russа Олена Кім.

«Ми проаналізували більше 60 книг – це підручники з географії 2010-2024 років для 7 класу, коли діти вивчають географію Європи. Це жахливо: по наростаючий ми бачили, як змінюється представлення України. У жодному підручнику не вказано, що було порушено міжнародне законодавство і Крим анексований. У багатьох підручниках з 2022 року Крим позначений як російська територія», – стверджує Олена Кім.

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Теги: Дніпро Донецьк соцмережі скандал Південна Корея авіарейс літак

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