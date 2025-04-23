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Матір 12-річної російської фігуристки звинуватила тренера у домаганнях до доньки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Матір 12-річної російської фігуристки звинуватила тренера у домаганнях до доньки
Тетяна Антонова заявила, що тренер Медовиков неодноразово сексуально домагався до її 12-річної доньки

Матір юної спортсменки розповіла, що тренер ліз під майку її доньки

Тетяна Антонова заявила, що тренер Костянтин Медовиков неодноразово сексуально домагався до її 12-річної доньки Дарії Антонової під час тренувань. Про це повідомляє «Главком».

«Ліз під майку, цілував у губи, чіпав за груди. Один раз за груди вкусив», – сказала Антонова.

На всеросійських змаганнях «Красноярські візерунки», що проходили з 24 по 26 січня 2025 року, Дар'я посіла друге місце. За словами матері, у зона очікування результатів тренер притиснув дитину до себе, двічі торкнувшись області грудей. Цей момент потрапив до офіційної трансляції змагань.

Антонова зазначила, що дочка розповіла їй про неналежну поведінку тренера через деякий час. Вона одразу ж перевела дочку до іншого фахівця.

Пізніше мати дівчинки написала листа до Федерації фігурного катання на ковзанах Новосибірської області, вказавши на випадки домагань та грубого поводження зі спортсменами з боку тренера.

Після листа Антонової Медовиков припинив роботу у школі, проте залишився у президії регіональної федерації. Через деякий час, за словами матері фігуристки, від нього до федерації надійшло звернення з вимогою скасувати перехід Дарії і повернути її до нього в групу.

Мати спортсменки звернулася до російських правоохоронних органів.

«Два дні тому була в правоохоронних органах Новосибірської області. Чому їй не вірять – не розумію. Ось чому мовчать спортсмени. Терплять і мовчать», – сказала Антонова.

Нагадаємо, чемпіона світу зі снукеру Грема Дотта звинувачують у сексуальному насильстві над двома малолітніми дітьми

Дотту пред'явлено два обвинувачення у діях щодо хлопчика та дівчинки, яким на момент передбачуваних інцидентів було близько 10 років.

У судових документах стверджується, що чемпіон світу понад 25 років тому напав на дівчинку. Прокурори стверджують, що він «дав їй вказівку зняти нижню частину одягу», а потім «оголив свій статевий орган, перш ніж напасти на дитину».

У другому звинуваченні стверджується, що Дотт роздягнувся догола і увійшов у душ, коли хлопчик купався. Його також підозрюють у сексуальному насильстві над хлопчиком протягом 2006-2010 років.

47-річний шотландець Дотт – чемпіон світу (2006 рік) та дворазовий фіналіст світових першостей (2004 та 2010 роки). Він також є батьком двох дітей.

Теги: педофіл діти фігурне катання росія тренер скандал

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