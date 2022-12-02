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Росія готувалася вбити частину українців у разі успішного вторгнення: доповідь RUSI

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія готувалася вбити частину українців у разі успішного вторгнення: доповідь RUSI
Росії планувала затримати місцевих функціонерів і забезпечити фільтрацію цивільного населення
фото ілюстративне

Важливим елементом плану РФ було схилення до зради вищого командного складу ЗСУ

Росія розраховувала, шо після блискавичного удару українські урядовці втечуть або будуть захоплені, а суспільство не встигне  мобілізуватися для спротиву вторгненню. Про це йдеться у доповіді британського Королівського об'єднаного інституту збройних сил (RUSI).

Зазначається, що російські спецслужби готували план «упокорення» населення після окупації всієї України. Окремо ставилося завдання захопити або знищити учасників Революції Гідності 2013-2014 років. Водночас ФСБ Росії мала затримати місцевих функціонерів і забезпечити фільтрацію цивільного населення.

Українців планувалося поділити на чотири основні категорії:

  • непримиренні – підлягають фізичній ліквідації;
  • нелояльно налаштовані – потрібно переконати чи залякати;
  • нейтральні – можна схилити до співпраці;
  • повністю лояльні – залучити до співпраці.

Крім того, зазначається що важливим елементом плану РФ було схилення до зради вищого командного складу ЗСУ. У доповіді зазначається, що після 24 лютого багато українських генералів отримали особисті повідомлення від російських колег із закликом здатися і запевненнями, що РФ «не завдасть Україні шкоди». Аналогічні повідомлення з анонімних номерів отримали майже всі полковники ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС РФ Лавров вперше публічно назвав вторгнення окупантів на територію України війною. Крім того, він назвав причини російського вторгнення в Україну.

Теги: росія війна Україна окупанти

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