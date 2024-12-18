Дощ, мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня

У східних, північно-східних, вночі і в більшості західних та центральних областей очікується невеликий дощ та мокрий сніг

У Києві вночі буде 0-2° тепла, вдень – 2-4°

Сьогодні, 18 грудня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У східних, північно-східних, вночі і в більшості західних та центральних областей очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території –без опадів.

На сході, північному сході країни та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі в більшості областей, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на заході та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

Прогноз погоди на 18 грудня фото з відкритих джерел

На Київщині теж буде хмарно з проясненнями, проте без опадів.

Вітер північно-західний , 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°.