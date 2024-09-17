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Вересень у столиці третій день поспіль б’є температурні рекорди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вересень у столиці третій день поспіль б’є температурні рекорди
Як прогнозують синоптики у Києві температура вночі 15-17°, вдень 24-26°\
фото: glavcom.ua

16 вересня у Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,5°С

У столиці третій день поспіль зафіксовано температурний рекорд. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

16 вересня мінімальна температура повітря виявилась найвищою для цього дня.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 16 вересня у Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,5°С. Попереднє рекордне значення 1955 року перевищено на 0,9°С. За кліматичною нормою така температура повітря відповідає початку серпня», – йдеться у повідомленні.

15 вересня мінімальна температура повітря у Києві виявилась найвищою для цього дня та знизилась лише до 19,4 градусів. Попереднє рекордне значення, зафіксоване у 1909 році, було перевищено на 1,9 градусів.

Середньодобова температура повітря була найвищою для цієї дати та становила 23,3 градусів, що перевищило попередній рекордний показник того ж 1909 року на 0,2 градусів, а кліматичну норму – на 7,7 градусів.

14 вересня мінімальна температура повітря у столиці виявилась найвищою для цього дня, вона не опустилася нижче 17,1 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 2011 року було перевищено на 0,6 градусів.

Загалом від початку місяця вже було встановлено сім температурних рекордів.

Нагадаємо, протягом доби 17 вересня по Київщині та Києві прогнозується мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с.

Як прогнозують синоптики, температура вночі 14-19°, вдень 22-27° у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 14 та 15 вересня у Києві було зафіксовано три температурні рекорди. Всього від початку місяця у столиці вже встановлено шість температурних рекордів. Тепла погода і надалі утримається у місті.

Теги: Київ рекорд повітря вітер погода

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