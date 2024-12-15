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У Росії різко збільшився попит на валянки, і це не через настання зими

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Росії різко збільшився попит на валянки, і це не через настання зими
Основною причиною падіння імпорту стали запроваджені за війну в Україні західні санкції
фото з відкритих джерел

Порівняно з 2022 роком зростання попиту на валянки у росіян склало 30,6%, а з 2021-го – 56,6%

Через значне скорочення імпорту споживчих товарів, зокрема, із Китаю, у Росії виник дефіцит зимового взуття. Цього року стрімко збільшився попит на валянки – майже на 20% порівняно з минулим роком. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на державні статистичні дані.

Як свідчить статистика, від січня до листопада 2024 року росіяни витратили на купівлю валянок 2,41 млрд рублів – це максимальний показник за останні три роки.

Порівняно з 2022 роком зростання попиту на валянки у росіян склало 30,6%, а з 2021-го – 56,6%.

Видання зазначило, що, за даними Федеральної митної служби, імпорт взуття та текстильної продукції до Росії за січень–серпень 2024 року скоротився на 9%. Основною причиною падіння імпорту стали запроваджені за війну в Україні західні санкції, які серйозно ускладнили для російських компаній операції з банками в «дружніх країнах», зокрема у Китаї.

Китай, який є головним постачальником споживчих товарів та технологій у Росію, скоротив обсяги експорту на 10,4% у річному вираженні, спад був зафіксований вперше від липня. Загальний товарообіг між країнами в листопаді становив 145,9 млрд юанів ($20,14 млрд), що на 5% менше за жовтневий рівень.

До кінця року ситуація посилилася через посилення платіжного контролю з боку китайських банків. У листопаді вони почали перевіряти платежі з Індії, ОАЕ та Гонконгу щодо можливого російського походження коштів.

У грудні влада КНР запровадила нові експортні обмеження, що змусило виробників та логістичні компанії тимчасово призупинити постачання низки товарів.

Нагадамо, через війну у росіян змінилася улюблена страва. За рік у 2-3 рази зріс попит на шаурму. Одна з причин – зростання вартості інших популярних страв.

Також в Росії фіксують рекордні крадіжки у магазинах. Кількість крадіжок у російських супермаркетах у 2022 році зросла приблизно на 18-20% і ця цифра може подвоїтись до кінця поточного року. Згідно з оцінкою NTechLab, середня вартість вкрадених товарів за один раз складала близько 1500 рублів (приблизно 670 грн за курсом НБУ). Найчастіше росіяни в магазинах крадуть продукти харчування, такі як алкоголь, делікатесні сири та м'ясні вироби. Але також не гребують одягом відомих брендів, парфумерією, преміальною косметикою, кондитерськими виробами, кавою, взуття та невеликими спортивними аксесуарами. При цьому крадіжки найчастіше відбуваються у невеликих населених пунктах.

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Теги: санкції імпорт продукти алкоголь статистика влада харчування росіяни обмеження

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