Зимовий відпочинок: куди їдуть українці та як змінились ціни

Експерти розповіли про найпопулярніші туристичні напрямки серед українців взимку

Попри всі виклики, українці продовжують подорожувати, обираючи як бюджетні, так і більш дорогі напрямки для відпочинку. Українські експерти у сфері туризму розповіли про найпопулярніші напрямки для відпочинку взимку, середню вартість поїздок та зміни в цінах за останній рік. Про це пише УНН.

Які напрямки обирають українці?

Президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич зазначив, що взимку українці обирають Карпати.

«Як і до війни, взимку найпопулярнішими в Україні залишаються Карпати. За кордоном зараз сезон Єгипту, а також популярними є Об’єднані Арабські Емірати», – сказав Рудич.

За його словами, ціни на відпочинок відчутно змінилися через те, що українці змушені летіти з аеропортів сусідніх країн – Польщі, Румунії, Молдови, що суттєво впливає на вартість.

Володимир Царук, директор Центру розвитку туризму, розповів, що серед екзотичних напрямків взимку популярні Занзібар та Об'єднані Арабські Емірати.

«В Україні на новорічно-різдвяний період найпопулярнішими напрямками залишаються Карпати (Буковель, Закарпаття), а також Львів та область. Для коротких вікендів у Закарпатті економ-варіант коштує 5-7 тисяч гривень на особу без доїзду. У пікові дати (до 31 грудня або з 2 по 4 січня) вартість зростає до 10-15 тис. грн за три дні. За кордоном найчастіше обирають Польщу (Закопане, Краків), Єгипет і екскурсійні автобусні тури до Європи – наприклад, Прага-Відень чи на термальні курорти Угорщини. Серед екзотичних напрямків популярні Занзібар та Об'єднані Арабські Емірати», – зауважив Царук.

В Україні ціни на відпочинок змінилися незначно, оскільки відсутній в’їзний туризм, а війна також впливає на попит. У пікові дати курорти на кшталт Трускавця чи Закарпаття залишаються заповненими.

«Але ціни там значно знизилися. Якщо порівнювати з 2021 роком, довоєнним часом, то зараз у пікові дати ціни суттєво впали. Тобто, у хороших готелях вони зменшилися приблизно на 20–30%. У непікові дати багато готелів, які, скажімо, не мають статусу п’ятизіркових, але є якісними, також знижують ціни. І це попри додаткові витрати на генератори, які більшість готелів змушені покривати», – додав Царук.

За кордоном вартість турів зросла через ускладнену логістику. Українці частіше обирають економ-варіанти, зокрема 4-зіркові готелі в Єгипті, які раніше програвали 5-зірковим.

За словами експерта, вартість відпочинку в Єгипті, за умови, що не враховувати новорічний період, взимку починається від $450 на людину. Ціна за тур у готелях 5 зірок на 7 ночей коливається в межах $800-900, з урахуванням авіаперельоту та харчування.

Занзібар обійдеться дорожче: відпочинок у готелях рівня 3-4 зірки стартує від $1200 на одну особу. Якщо обирати тривалість туру 10 ночей, вартість становитиме близько $2000.

«Відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах на 7 днів коштує близько $1100-1400. До цієї суми входить переліт, проживання та сніданки у готелях 4 зірки», – додав Царук.

Генеральний директор мережі «Поїхали з нами» Олег Кулик зауважив, що українці взимку обирають Єгипет, бо це найдешевший напрямок.

Середній тур у Єгипет коштує від $1000 до $2000 за двох, тобто $500-1000 на людину. У новорічно-різдвяний період ціни традиційно зростають, тоді як у грудні до свят вартість нижча.

Для любителів автобусних турів популярними залишаються екскурсійні маршрути до Європи.

Щодо статистики, то близько 80% українців обирають Єгипет, 10% припадає на автобусні тури, а ще 10% – на дорожчі напрямки, такі як Об’єднані Арабські Емірати, Занзібар, Іспанія, Домінікана, Шрі-Ланка, Таїланд, В’єтнам або Мальдіви.

«З кожним роком ціни на всі туристичні напрямки поступово зростають. Це нормально, так було завжди – на 5%, 10%, 15%. Причиною є інфляція чи девальвація, валюта. Іноді трапляються значні коливання, наприклад, на новорічні свята, коли попит дуже високий, а готелі переповнені – тоді ціни можуть суттєво зрости. Однак у звичайні дати таке трапляється вкрай рідко», – підсумував Кулик.

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