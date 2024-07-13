Нещадна спека. Україна опинилася в центрі температурної аномалії

Найважча ситуація з температурою повітря, окрім України, спостерігається у Румунії та Болгарії

Температура повітря досягла позначки, що загрожує не лише здоров'ю, а й навіть життю людей

Україна потрепає від температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення від норми температури повітря. Про це свідчить кліматична мапа Climatebook.

Кліматична мапа мапа: Climatebook

На карті позначені температурні відхилення від норми на найближчий тиждень. Що темніший колір на карті, то сильніші відхилення.

Найважча ситуація, окрім України, спостерігається у Румунії та Болгарії. Температура повітря настільки висока, що загрожує не лише здоров'ю, а й навіть життю людей. Також унаслідок аномальної спеки пошкоджень зазнають транспортні засоби.

Нагадаємо, що в четвер, 11 липня, в Києві на тлі спеки в Україні зафіксували три температурні рекорди. Зокрема, максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.

До відома, у суботу, 13 липня, в Україні буде суха спекотна погода. Лише ввечері на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 20-25°; вдень сильна спека 35-39°.

Як повідомлялося, на популярному турецькому курорті Анталії почалася пекельна спека, при цьому в морі охолонути туристам не вдасться. Море прогрілося до температури гарячої ванни. За останніми даними синоптиків, температура досягла 45 градусів у денні години. Вода в морі прогріта до +29.5 градусів. Тож майже весь день туристи вимушені шукати прохолоди під кондиціонерами, і виходити до моря ввечері.