Нещадна спека. Україна опинилася в центрі температурної аномалії
Температура повітря досягла позначки, що загрожує не лише здоров'ю, а й навіть життю людей
Україна потрепає від температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення від норми температури повітря. Про це свідчить кліматична мапа Climatebook.
На карті позначені температурні відхилення від норми на найближчий тиждень. Що темніший колір на карті, то сильніші відхилення.
Найважча ситуація, окрім України, спостерігається у Румунії та Болгарії. Температура повітря настільки висока, що загрожує не лише здоров'ю, а й навіть життю людей. Також унаслідок аномальної спеки пошкоджень зазнають транспортні засоби.
Нагадаємо, що в четвер, 11 липня, в Києві на тлі спеки в Україні зафіксували три температурні рекорди. Зокрема, максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.
До відома, у суботу, 13 липня, в Україні буде суха спекотна погода. Лише ввечері на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 20-25°; вдень сильна спека 35-39°.
Як повідомлялося, на популярному турецькому курорті Анталії почалася пекельна спека, при цьому в морі охолонути туристам не вдасться. Море прогрілося до температури гарячої ванни. За останніми даними синоптиків, температура досягла 45 градусів у денні години. Вода в морі прогріта до +29.5 градусів. Тож майже весь день туристи вимушені шукати прохолоди під кондиціонерами, і виходити до моря ввечері.
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