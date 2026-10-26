ДШВ під командуванням Апостола доводять: технодесант працює, але без піхоти ніяк

Десантники звільнили 26 населених пунктів і понад 700 кв. км завдяки поєднанню піхоти й технологій

Дрони та наземні роботизовані комплекси вже стали невід'ємною частиною бойової роботи ДШВ і дозволяють берегти людей, однак замінити піхоту на полі бою технології поки не здатні. Про це пише керівник Центру підготовки операторів БпЛА «Крук», майор ЗСУ Віктор Таран, аналізуючи інтерв'ю командувача ДШВ Олега Апостола Deutsche Welle.

За словами Тарана, сучасна формула бою – це піхота, яка працює в одній зв'язці з повітряними дронами та наземними роботами. І ця модель уже довела свою ефективність на практиці: з січня по серпень десантники повернули 26 населених пунктів і понад 700 кв. км на Олександрівському напрямку.

Значну частину найбільш ризикованої роботи перебирає техніка. Наземні роботизовані комплекси евакуюють поранених, підвозять їжу та боєприпаси. Повітряні дрони забезпечують логістику передової – без них бійцям доводилося б переносити вантажі по 15-20 км пішки. А на найгарячіших ділянках дешеві FPV часто доцільніші за дорогі наземні комплекси.

Однак головна теза, на якій наголошує Таран, – «технодесант» не означає відмови від піхоти. Дрони та роботи можуть виконувати дедалі більше завдань і зменшувати ризики для людей, але саме військовий тримає передній край, відстежує рух противника та зачищає звільнені населені пункти.

«Техніка береже життя, але тримає землю піхотинець», – зазначає Таран.

Ворог також нарощує безпілотні спроможності. Росіяни розширюють «Рубікон», створюють нові центри БпЛА та переобладнують під дрони частину підрозділів. Тому перевагу в безпілотних технологіях доводиться виборювати щодня.

Окремим викликом залишаються російські КАБи. За словами Тарана, наземними роботами та дронами цю загрозу не компенсувати. Для протидії потрібна сучасна винищувальна авіація з далекобійними ракетами «повітря-повітря», здатна загрожувати російським літакам ще до рубежів скидання бомб.

«Дрони і роботи не замінюють людей, а дають їм шанс вижити і виконати завдання», – підсумовує Таран.

Як відомо, наступальна операція на Олександрівському напрямку триває з 29 січня. За даними ДШВ, українські сили повернули під контроль 745 кв. км території та 26 населених пунктів – 12 у Дніпропетровській, 10 у Донецькій та 4 у Запорізькій областях. Ще понад 300 кв. км тилової смуги зачистили від російських груп, які туди інфільтрувалися.

На початку жовтня Апостол повідомив, що операція триває і вже має нові результати, які поки не розкривають із міркувань безпеки. За його словами, до переліку звільнених можуть додатися ще до десяти населених пунктів.