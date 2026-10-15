Чому світ не може зупинити одну країну і одну людину?

Когнітивний тиск на Україну посилюється – чи є це ціна демократії?



«Свобода ніколи не буває далі, ніж за одне покоління від зникнення»

Рональд Рейган

За один тиждень жовтня Україна отримала з-за океану більше ударів по свідомості, ніж за кілька попередніх місяців. 9 жовтня – дизельна угода Вашингтона з Москвою. 10 жовтня – заклик президента США до українців «обрати нового президента». 11 жовтня – оголошене в односторонньому порядку «енергетичне перемир’я», після якого російські ракети того ж дня вдарили по Харківській ТЕЦ-5. Паралельно – обмеження терміналів Starlink для українських дронів і чутки про можливу паузу в обміні розвідданими.

14 жовтня Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану на запитання, чи почувається він зрадженим, відповів коротко: «Справді, так». І додав: «Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера. Але не через нас». Для лідера держави, яка п’ятий рік веде повномасштабну оборонну війну, це не емоція, а діагноз.

Тож постає незручне запитання: те, що відбувається сьогодні, – це нормальна ціна демократії з її виборчими циклами, суперечками та зміною курсів? Чи це вже щось інше – когнітивна війна, у якій Україна стала полем бою, а демократичні цінності – розмінною монетою?

Демократія: що це таке і чому світ дивиться на Америку?

Демократія – це не лише вибори. Це система, у якій влада походить від народу, обмежена законом, розділена між гілками і підзвітна виборцю. Її фундамент – свобода особи, верховенство права, захист меншин, вільна преса і, що часто забувають – це повага до суверенітету інших народів. Авраам Лінкольн у Геттісберзі сформулював її суть як «правління народу, обране народом і для народу». Вінстон Черчилль додав іронічну, але точну оцінку: «Демократія – найгірша форма правління, якщо не рахувати всіх інших».

Для США демократія – не просто політичний устрій, а національна ідентичність. Країна, народжена з Декларації незалежності, будувала свою зовнішню політику на тезі, що свобода – універсальне благо. Доктрина Трумена 1947 року прямо проголосила: політика США має полягати в підтримці вільних народів, які опираються спробам підкорення збройною меншістю або зовнішнім тиском. Джон Кеннеді в інавгураційній промові обіцяв, що Америка «заплатить будь-яку ціну, понесе будь-який тягар… заради виживання і успіху свободи».

Саме тому американська демократія стала прикладом для світу. План Маршалла, НАТО, відбудова Німеччини та Японії, падіння Берлінського муру – усе це довело, що демократія може бути не тільки справедливою, а й сильною. Мільйони людей від Варшави до Сеула вимірювали власну свободу американським еталоном. І Україна з 1991 року, а особливо з 2014-го, свідомо обрала саме цей орієнтир.

Але в еталона є особлива відповідальність: будь-яке його викривлення одразу помічає весь світ. І коли гасло свободи, на якому стоїть американська демократія, в окремих рішеннях обертається тиском на жертву агресії, тоді хвилі нестабільності розходяться далеко за межі Вашингтона.

Анатомія когнітивного тиску: один тиждень жовтня

У військовій теорії НАТО когнітивну війну визначають як боротьбу за сприйняття і процес ухвалення рішень противника: мета – не знищити армію, а змусити суспільство й лідерів самостійно дійти до потрібного агресору висновку. Інструменти – не лише фейки, а й реальні політичні кроки, які формують відчуття безвиході: «вас покинули», «ви самі», «ваш лідер – перешкода миру».

Подивімося на події жовтня через цю оптику.

Дизель для Росії. Мінфін США видав тимчасову ліцензію на імпорт російського дизельного пального до 7 квітня 2027 року. Москва достроково скасувала власну заборону на експорт, запроваджену в липні. За даними Reuters, лише на першому етапі йдеться про понад 300 тис. тонн, у листопаді – ще 500 тис., далі – близько мільйона тонн. Це мільярди доларів для бюджету, який фінансує війну. Аналітики ISW наголосили: натомість від Росії не вимагали жодних поступок. Економічно цей крок важко пояснити – США не мають дефіциту дизеля, який не можна було б покрити іншими постачальниками. Політично – ще важче: Україна місяцями виводила з ладу російські НПЗ саме для того, щоб позбавити Кремль паливних доходів. Ліцензія фактично дає Москві стимул відновлювати пошкоджені потужності і ринок збуту для їхньої продукції.

Вказівка, кого обирати. Заклик до України «обрати нового президента» – без запитання до самих українців, в умовах воєнного стану і щоденних обстрілів – суперечить базовому принципу демократії: лише народ вирішує, коли і на кого змінювати свою владу. Зеленський відповів, що вибори можливі за умови повного припинення вогню на 60 днів, і що йти у відставку він не збирається: «Це моя відповідальність».

Одностороннє «перемир’я». Енергетичне перемир’я було оголошене, але не узгоджене. Україна, за словами президента, два дні утримувалася від ударів по російських НПЗ. Росія вже 11 жовтня вдарила по Харківській ТЕЦ-5, а 13 жовтня випустила по цивільній інфраструктурі Харкова ще десяток ракет. Перемир’я, яке зв’язує руки тільки стороні, яка обороняється, – це не миротворчість, а обмеження.

Обмеження військових можливостей. Обмеження швидкості терміналів Starlink для українських дронів (за повідомленнями, на швидкостях понад 160 км/год) зірвало низку місій; у 7-му корпусі ДШВ фіксували втрату зв’язку на 10–20 секунд у польоті – для ударного дрона це вічність. Природа обмеження офіційно не пояснена, і сам Зеленський припускав технічну причину. Але в поєднанні з повідомленнями Axios про можливу паузу в обміні розвідданими (Білий дім це заперечує) та пам’яттю про березень 2025 року, коли таку паузу вже вводили, ефект для суспільства однаковий: відчуття, що невидимий рубильник може вимкнути оборону в будь-який момент.

Кожен із цих кроків окремо можна подати як «тактику переговорів». Разом вони складаються в класичну схему когнітивного тиску: підрив легітимності лідера, демонстрація ізольованості, створення залежності й погроза її обірвати. Від того, хто їх ініціював, ці елементи не перестають працювати на агресора. У логіці війни підтримка агресора, навіть тимчасова й «прагматична», наближається до співучасті, бо результат на полі бою однаковий.

Президенти Зеленський і Трамп фото: Getty Images

Зраджені не лише на Банковій

Слова президента про зраду почули в усьому світі. Але відчуття, про яке він сказав, значно ширше, ніж особиста образа політика. Зрадженими почуваються передусім військові – ті, хто п’ятий рік утримує фронт, захищаючи не тільки Україну, а й саму ідею, що кордони не перекроюють силою. Вони воюють американською зброєю, координуються через американські супутники, навчалися за стандартами НАТО. Для них «партнер» – не дипломатичний термін, а частина бойового ланцюга.

Коли в цьому ланцюгу з’являється ланка, якій не можна довіряти, змінюється вся логіка планування операцій. Командир, який не знає, чи працюватиме зв’язок завтра, чи прийде розвідка, чи не з’явиться нове «перемир’я» лише для одного боку, змушений закладати резерви на непередбачуваність союзника. А резерви на фронті – це люди.

Свобода – основа демократії, і історія доводила це неодноразово: від війни за незалежність США до падіння комуністичних режимів у Європі. Але влада і боротьба за неї кордонів не мають. Політичні календарі та амбіції сьогодні впливають навіть на цінності, які здавалися непорушними. Заради короткострокових вигод – цифр на заправках, рейтингу напередодні виборів, ефектної «угоди» – політики ризикують підточити стовпи, на яких тримається весь демократичний світ. Бенджамін Франклін попереджав про це ще у 1755 році: «Ті, хто готовий відмовитися від фундаментальної свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ні свободи, ні безпеки».

Ціна для Америки: військові та політичні ризики

Тимчасове охолодження до України не є безкоштовним і для самих США. Коротко про головні ризики.

Союзники в Азії – Японія, Південна Корея, Тайвань, і на східному фланзі НАТО уважно стежать, як Вашингтон поводиться з партнером у війні. Якщо підтримку можна «вимкнути» під виборчий календар, вони почнуть шукати власні гарантії, аж до розмов про ядерні програми. Пекін зробить свої висновки щодо Тайваню. Мільярди доларів за дизель ідуть у бюджет держави, яка є стратегічним партнером Ірану, з яким США воюють, і поглиблює військову співпрацю з КНДР і Китаєм. Кожна тонна пального стає частиною ресурсу всієї осі автократій. Україна сьогодні – найбільша у світі лабораторія сучасної війни: дрони, РЕБ, протидія ракетам, логістика під постійним вогнем. Відчуження Києва означає для Пентагону втрату унікального досвіду, за який не потрібно платити життями американських солдатів. Історія зі Starlink уже прискорила європейські проєкти власного військового зв’язку. Якщо американські системи сприйматимуть як такі, що можуть бути вимкнені з політичних мотивів, ринок оборонних технологій почне переорієнтовуватися, а разом із ним – і вплив. 13 жовтня група сенаторів від обох партій – серед них Мітч Макконнелл, Том Тілліс, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі, Джон Корнин, Джин Шахін, Річард Блументаль – назвала дизельну угоду «зрадою народу України» і «подарунком супротивнику». Коли республіканці публічно засуджують рішення президента-республіканця, це сигнал: курс не має консенсусу навіть у власному таборі. Європейський Союз уже готує нові санкції проти Росії на тлі послаблень з боку США. Європа вчиться діяти без Вашингтона, а це означає поступову втрату американського лідерства в НАТО.

Жоден із цих ризиків не є фатальним ні для Америки, ні для світу, ні для України. Американська демократія має глибокий запас міцності: незалежний Конгрес, суди, вільну пресу, виборця, який уже 3 листопада скаже своє слово. Двопартійний лист сенаторів – найкращий доказ, що механізми самокорекції працюють. Але історія пам’ятає не лише результат, а й те, як до нього йшли.

Нинішні рішення залишать свій слід у підручниках, можуть стати екзистенційними для окремих політичних команд і лідерів, а на тілі американської демократії – шрамами, які довго нагадуватимуть, що свободу одного разу виставили на торги.

20 діб у заручниках

Нардепка Мар’яна Безугла в колонці на «Главкомі» сформулювала відчуття багатьох: «Ці 20 днів ми в заручниках, нам буде максимально важко». Ідеться про період до 3 листопада – проміжних виборів до Конгресу США. На її думку, до цієї дати тиск на Київ лише посилюватиметься, адже передвиборча логіка вимагає швидкого й гучного «миру», а найпростіше його вимагати від того, хто слабший і залежніший.

Сьогодні Україні знову доводиться терпіти й чекати в умовах обмежень. З військової точки зору це означає: максимальну диверсифікацію зв’язку та розвідки, нарощування власного виробництва дронів і ракет, тісніше планування з європейськими партнерами і збереження спроможності бити по російській паливній інфраструктурі – навіть попри зовнішні «перемир’я», які не поширюються на противника.

Але головне в іншому. Для Вашингтона будь-яка нестабільність має ціну в рейтингах, нафті чи голосах. Для України в неї лише одна ціна – життя наших військових і цивільних. Кожен день, коли дрон втрачає зв’язок, кожна ракета, що прилетіла під час «перемир’я», кожен долар за російський дизель вимірюється не відсотками, а людьми.

Що треба змінити, щоб не було війн?

То чому ж світ не може зупинити одну країну і одну людину? Це питання сьогодні залишається без відповіді. Одна держава й одна людина вже п’ятий рік знищують людей, міста, екосистеми, атакують атомні станції – і світ, який має всю повноту економічної та військової переваги, не може цього зупинити. Чому?

Тому що міжнародна система, створена після 1945 року, знову не спрацювала. Рада Безпеки ООН паралізована правом вето, яким володіє сам агресор. Хоча стаття 27 Статуту ООН вимагає, щоб сторона спору утримувалася від голосування з питань мирного врегулювання, на практиці ця норма не застосовується. Будапештський меморандум 1994 року, за яким Україна віддала третій за розміром ядерний арсенал, виявився папером без механізму виконання. Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, виданий у 2023 році, не завадив йому відвідувати держави – учасниці Римського статуту. Санкції обходять через «тіньовий флот» і треті країни. ОБСЄ, що діє за принципом консенсусу, блокується тим, проти кого мала б діяти.

І є ще одна, глибша причина: асиметрія часу. Автократ мислить десятиліттями, демократії – виборчими циклами. Агресор знає, що достатньо дочекатися наступних виборів, наступної втоми, наступної «угоди». Мартін Лютер Кінг писав: «Несправедливість будь-де – загроза справедливості всюди». Світ про це забуває щоразу, коли війна видається чужою.

Ідеального рецепта немає, але досвід останніх років підказує кілька конкретних кроків.

Реформа Ради Безпеки ООН. Обмеження права вето для держави, яка є стороною збройного конфлікту, – не утопія, а виконання вже чинної норми Статуту.

Гарантії безпеки з автоматичними тригерами. Обіцянки на кшталт Будапештського меморандуму мають поступитися угодам, які діють автоматично – без нових голосувань, без залежності від чергової адміністрації.

Автоматичні санкції. Механізми, що вмикаються в разі агресії й не можуть бути скасовані одноосібним рішенням однієї столиці заради кон’юнктури.

Захист критичної військової інфраструктури від політики. Зв’язок, розвідка, постачання для держави, що обороняється, мають бути закріплені довгостроковими договорами, а не залежати від настрою приватної компанії чи передвиборчого штабу.

Довгострокова допомога поза циклами. Багаторічні пакети, ухвалені законом, роблять оборону незалежною від електорального календаря – і позбавляють агресора головного козиря: ставки на час.

Стримування через спроможність. Найнадійніша гарантія миру – це сила того, хто не хоче війни. Іммануїл Кант у трактаті «До вічного миру» вірив, що республіки не воюють між собою. Але він не обіцяв, що демократії переживуть самоусунення перед тиранією.

Глобальні висновки

Для України. Когнітивний тиск – це війна за нашу волю до опору. Ми не можемо контролювати чужі вибори, але можемо контролювати власну стійкість: виробництво зброї, диверсифікацію партнерів, єдність суспільства і довіру до власних інституцій. Як сказав президент, «ми не продаємо свою країну. Для нас це не бізнес».

Для Америки. Нинішні рішення – не вирок американській демократії, а її випробування. Конгрес, суди, преса і виборці вже показують, що система вміє виправляти помилки. Але кожна така помилка коштує довіри, яку десятиліттями накопичували покоління американських політиків – від Трумена до Рейгана.

Для світу. Якщо гасло свободи можна відкласти до кінця виборчої кампанії, то воно перестає бути гаслом і стає товаром. Світ, де демократія торгує власними принципами, стає небезпечнішим для всіх – і для тих, хто сьогодні вважає себе далеко від фронту.

Тож чи є когнітивний тиск ціною демократії? Ні. Ціна демократії – це суперечки, вибори, свобода слова, повільність ухвалення рішень. А тиск на жертву агресії на користь агресора – це ціна відступу від демократії. Різниця принципова. І саме її Україна сьогодні оплачує найдорожчою валютою – життями. Рейган казав, що свободу треба виборювати для кожного покоління заново. Наше покоління виборює її не лише для себе, а й для тих, хто, можливо, на мить про неї забув…

Олег Семененко, для «Главкома»