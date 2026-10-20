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Росія заявила про захоплення Добропілля: Буданов розповів про реальну ситуацію

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія заявила про захоплення Добропілля: Буданов розповів про реальну ситуацію
За словами Буданова, російське військове командування свідомо вводить в оману Путіна
фото: Офіс президента України, Генштаб ЗСУ

Керівник Офісу президента звинуватив російського генерала в дезінформації Путіна та постановці нереальних завдань військовим

Добропілля Донецької області залишається під контролем України, попри заяви російської сторони про захоплення міста. Командувач російського угруповання військ «Центр» генерал-полковник Андрій Іванаєв, за словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, доповів Володимиру Путіну про захоплення населеного пункту, хоча цього не сталося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовця. 

«Добропілля – під контролем України, а тому про жодне «захоплення» цього українського міста російськими військами не йдеться», – наголосив керівник ОПУ.

За словами Буданова, Іванаєв свідомо вводить в оману президента РФ, а також залякує власних підлеглих і ставить перед ними нереальні завдання.

«Разом з цим командувач угруповання військ «Центр», генерал-полковник Андрій Іванаєв свідомо дезінформує президента РФ, залякує власних підлеглих та ставить їм нереальні завдання за будь-яку ціну продемонструвати захоплення українського Добропілля, оскільки сам Іванаєв вже прозвітував про це», – написав Буданов.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що повне захоплення Донецької області залишається одним із головних завдань російської армії у війні проти України. За його словами, захоплення Добропілля є помітною подією, яка відкриває російським військам шлях до адміністративних кордонів так званої «ДНР». Про це Путін сказав під час відвідування допоміжного пункту управління Об’єднаного угруповання військ, де заслухав доповіді військового командування.

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Теги: Кирило Буданов війна Донбас росія переговори

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