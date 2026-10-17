Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2026 року

Найгарячішим залишається Покровський напрямок

За минулу добу на фронті відбулося 238 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 261 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 7433 дрони-камікадзе та здійснив 2699 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один пункт управління безпілотними літальними апаратами ворога.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Фотовиж, Садки, Мала Корчаківка, Руденок, Товстодубове, Волфине, Нескучне та Храпівщина, крім того, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бувалине.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Відбулося 12 бойових зіткнень у районах Новодмитрівки, Товстодубового, Малої Слобідки, Бунячиного, Дорошівки, Нескучного, Шпиля, Графського, Садків та Могриці.

На південно-слобожанському напрямку

Зафіксовано 25 бойових зіткнень біля Стариці, Малої Вовчі, Чугунівки та Радьківки.

На куп’янському напрямку

Сили оборони відбили одну спробу загарбників просунутися в районі Куп'янська.

На лиманському напрямку

Наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Лимана, Зарічного та Діброви, зупинивши п'ять атак

На слов’янському напрямку

Відбито шість атак окупантів в районах Озерного, Пискунівки, Кривої Луки та Миколаївки.

На краматорському напрямку

Один ворожий штурм успішно відбили наші захисники в районі Діброви.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 18 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Довгої Балки, Дружківки, Новоселівки, Олексієво-Дружківки, Миколайпілля та Новопавлівки.

На покровському напрямку

Усього відбито 30 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Грузьке, Вільне, Кучерів Яр, Світле, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка та Мар'ївка.

На олександрівському напрямку

Відбито дві атаки противника в районах Запорізького та Комишувахи.

На гуляйпільському напрямку

Минулої доби відбулося тринадцять ворожих атак в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне, Андріївка, Копані, Чарівне та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили сім спроб загарбників іти вперед у районах Новояковлівки, Малої Токмачки, Павлівки, Степногірська та Плавнів.

Нагадаємо, триває 1697-й день повномасштабної війни в Україні.