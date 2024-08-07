Берлінський офіс депутата Ларса Дюстергофта, обстріляли після критики Ізраїлю

За словами депутата від партії СДПН, в його офіс здійснили чотири постріли

Невідомі обстріляли офіс народного депутата в Берліні

У ніч проти 6 серпня невідомі обстріляли офіс депутата від Палати представників Берліна Ларса Дюстергофта, залишивши напис «Ми засуджуємо Німеччину за геноцид». Депутат від партії СДПН пов'язує напад зі своєю критикою уряду Німеччини за підтримку Ізраїлю у конфлікті в Секторі Газа. Про це повідомляє німецький депутат у Facebook.

«Стрілянина на моє фото і гасла на стіні будівлі – це злочинні дії, які глибоко мене зачіпають і шокують. Що буде далі - хтось встане переді мною з пістолетом і натисне на курок?» – заявив Дюстергофт, висловивши стурбованість щодо подальшої ескалації насильства.

Політик упевнений, що такі дії були викликані ситуацією на Близькому Сході. На цьому фоні він розкритикував уряд Німеччини, який підтримує ізраїльську владу у бойових діях на території Сектору Газа.

Цей інцидент стався на тлі зростання напруженості в Німеччині через ситуацію на Близькому Сході та критику дій Ізраїлю.

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