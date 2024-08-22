«Платформа за життя та мир» покарала депутата, який проголосував за заборону РПЦ

Серед колишньої ОПЗЖ, яка нині називається «Платформа за життя і мир», «проти» проголосували 17 з 22 народних обранців

Народного депутата Юрія Загороднього виключили з групи «Платформа за життя та мир» після голосування за законопроєкт про заборону в Україні Російської православної церкви. Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Юрчишин.

«Проросійська група «Платформа за життя та мир» (один з двох шматків «ОПЖЗ» ) виключили зі складу Юрія Загороднього, який проголосував за заборону РПЦ», – йдеться у повідомленні.

Серед колишньої «ОПЗЖ» , яка нині називається «Платформа за життя і мир», «проти» проголосували 17 з 22 народних обранців

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».