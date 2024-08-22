«Платформа за життя та мир» покарала депутата, який проголосував за заборону РПЦ
Серед колишньої ОПЗЖ, яка нині називається «Платформа за життя і мир», «проти» проголосували 17 з 22 народних обранців
Народного депутата Юрія Загороднього виключили з групи «Платформа за життя та мир» після голосування за законопроєкт про заборону в Україні Російської православної церкви. Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Юрчишин.
«Проросійська група «Платформа за життя та мир» (один з двох шматків «ОПЖЗ» ) виключили зі складу Юрія Загороднього, який проголосував за заборону РПЦ», – йдеться у повідомленні.
Серед колишньої «ОПЗЖ» , яка нині називається «Платформа за життя і мир», «проти» проголосували 17 з 22 народних обранців
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».
Коментарі — 0