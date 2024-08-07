Cybertruck потрапив у першу смертельну аварію

За словами патрульних, водій Cybertruck з невідомих причин не впорався з керуванням

Компанія Tesla провела власні краш-тести і визнала Cybertruck достатньо безпечним для випуску

У Бейтауні, штат Техас, сталася, ймовірно, перша смертельна ДТП за участі Tesla Cybertruck. За даними офісу шерифа округу Чемберс (CCSO), вантажівка злетіла в кювет, перш ніж її охопило полум’я. Водій Tesla Cybertruck загинув на місці. Про це повідомляє 24 авто.

За словами патрульних, водій Cybertruck з невідомих причин не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і зіткнувся з бетонною водопропускною трубою.

Наразі поліція штату розслідує причини аварії. Як так сталося, що водій втратив керування, наразі точно невідомо. Однак вже підтверджено, що функції автопілота або повного самостійного водіння Tesla не була активована в момент інциденту, оскільки вона поки що недоступна в Cybertruck.

Компанія Tesla провела власні краш-тести і визнала Cybertruck достатньо безпечним для випуску. Однак, без перевірки третьою стороною, повна міра безпеки автомобіля залишається невизначеною. Невідомо, коли і чи відбудуться незалежні краш-тести. А оскільки на дорогах налічується від 15 000 до 20 000 Cybertruck – аварії неминучі.

У попередніх інцидентах, які не призвели до летальних наслідків, електромобіль показав хороші результати. Однак смертельна аварія в Техасі є першою, яка привернула значну увагу через нову конструкцію автомобіля і відсутність незалежної перевірки безпеки.