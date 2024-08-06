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На трасі Київ-Одеса обвалився міст через ДТП (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На трасі Київ-Одеса обвалився міст через ДТП (фото, відео)
На місці аварії працюють поліцейські, які встановлюють деталі події
фото: пресслужба поліції

Поліцейські Управління патрульної поліції в Черкаській області організували рух транспорту в реверсному режимі

На трасі «Київ-Одеса» М-05 поблизу Умані вантажівка наїхала на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину дороги. Про це повідомляє пресслужба поліції у Черкаській області.

«Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину. Тимчасово перекритий рух автомобілів в напрямку міста Київ», – йдеться у повідомленні.

На місці аварії працюють поліцейські, які встановлюють деталі події та уточнюють інформацію про постраждалих.

На трасі Київ-Одеса обвалився міст через ДТП (фото, відео) фото 1

«Поліцейські Управління патрульної поліції в Черкаській області організували рух транспорту в реверсному режимі для забезпечення проїзду», – зазначили у поліції.

Попередньо травмованих немає, повідомила у коментарі «Суспільному» речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

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«На місці працюють поліцейські. Попередньо відомо, що міст обвалився на проїжджу частину після зіткнення з вантажівкою», – розповіла вона.

Інформація щодо травмованих не надходила, додала Зоя Вовк.

Нагадаємо, у Києві стався обвал пішохідного тротуару на мосту по Берестейському проспекту. Міст впав на вулиці Борщагівській. Очевидці розповідають, що впала залізобетонна балка і перегородила рух в обидві сторони під шляхопроводом.

Унаслідок обвалу Повітрофлотського шляхопроводу затримувався рух транспорту. Рух авто вздовж трамвайної лінії також було тимчасово перекрито. Жертв і постраждалих немає.

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Теги: Черкащина міст ДТП

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