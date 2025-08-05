Двоє звільнених з полону окупантів менш ніж за місяць знову опинились на фронті (відео)

Дмитро Іванов отримав поранення ніг і рук під Вовчанськом потрапив до полону у 2024 році та пройшов обмін у червні

«Це звичайна практика в російській армії», – йдеться у повідомленні

Двоє російських солдатів, яких Україна передала Росії під час червневого обміну полоненими, вже в липні знову опинилися на фронті – і повторно потрапили в український полон. Історії окупантів опублікували на сторінці проєкту «Хочу жити», передає «Главком».

Повідомляється, що обидва окупанти були поранені під час попередніх боїв і повернуті Росії в рамках гуманітарного обміну. Втім, замість лікування та реабілітації, їх знову відправили воювати проти України.

Контрактник Сактаагай Шагаа з Туви був поранений під час штурму Вовчанська і здався в полон у січні цього року. 20 червня повернувся до РФ як військовополонений з пораненнями, але через два тижні допитів його знову відправили під Вовчанськ.

Ще один окупант Дмитро Іванов отримав поранення ніг і рук під Вовчанськом потрапив до полону у 2024 році та пройшов обмін у червні знову опинився під Вовчанськом.

«Іванову і Шагаа неймовірно пощастило вижити. Минулого місяця ми опублікували список росіян, яких після обміну також відправили на фронт, де вони і загинули. Це звичайна практика в російській армії», – йдеться у дописі.

До слова, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.