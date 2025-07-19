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Україна запропонувала Росії провести переговори наступного тижня – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна запропонувала Росії провести переговори наступного тижня – Зеленський
Секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що переговорну динаміку треба збільшувати

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров запропонував Росії провести нову зустріч вже на наступному тижні. Як інформує «Главком», про це у вечірньому зверненні 19 липня заявив президент України Володимир Зеленський,

«Секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні», – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що переговорну динаміку треба збільшувати. Зокрема, треба робити все, щоб досягти припинення вогню. У свою чергу, російській

«Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі», – наголосив президент.

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Також глава держави розповів, що розмова з РФ щодо обсягів триває. Зокрема, продовжується виконання домовленостей минулої зустрічі в Стамбулі і наразі українська команда працює ще над одним обміном.

Раніше Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО. 

Як відомо, Володимир Зеленський підписав подання до парламенту про призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. Згодом Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 267 нардепів. Денис Шмигаль після призначення міністром оборони зробив першу заяву.

16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично пішов у відставку.

Повідомлялося, що Умєров може стати новим послом України у США, однак ця посада йому не дісталася. Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. «У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – казав президент.

Пізніше Зеленський повідомив, що Рустем Умєров допомагатиме на міжнародному треку. Також президент анонсував зміни на деяких дипломатичних напрямках – у посольствах України.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент переговори Рустем Умєров обмін

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