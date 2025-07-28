Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2025 року

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці

Триває 1251-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 158 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

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За уточненою інформацією, загарбники завдали 86 авіаційних ударів, скинули 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4413 дронів-камікадзе та здійснили 5960 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 85 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Чугунівка, Шев’яківка – Харківська область; Родинське, Мирноград, Миколаївка, Покровськ – Донецька область; Білогір’я, Новоандріївка, Зарічне, Степногірськ – Запорізька область; Львове – Херсонська область.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та одну радіолокаційну станцію противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог завдав 14 авіаційних ударів – скинув при цьому 31 керовану авіаційну бомбу, здійснив 363 обстріли, з яких шість – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Фиголівка, Западне та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку

Наші захисники успішно зупинили дев’ять атак поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку

Вчора зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 12 атак у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, а також у напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське.

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Новодарівка, Піддубне, Мирне, та в напрямку Андріївки-Клевцового, Темирівки й Олександрограда.

На Придніпровському напрямку

Протягом минулої доби ворог здійснив п’ять спроб просунутись уперед у напрямку Придніпровського.

Нагадаємо, триває 1251-й день повномасштабної війни в Україні.