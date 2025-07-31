Втрати ворога станом на 31 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1070 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 31 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 31 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 31 липня втратила:
- особового складу – близько 1053260 (+1070) осіб,
- танків – 11067 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23066 (+1) од,
- артилерійських систем – 30911 (+16) од,
- РСЗВ – 1451 (+0) од,
- засоби ППО – 1203 (+1) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48894 (+209),
- крилаті ракети – 3548 (+0),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56822 (+68) од,
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Як відомо, триває 1254-й день повномасштабної війни в Україні.