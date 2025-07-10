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Скільки росіян кинув Путін, аби захопити Україну? Розвідка назвала цифру за чотири роки війни

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Скільки росіян кинув Путін, аби захопити Україну? Розвідка назвала цифру за чотири роки війни
Центральний та Приволжський федеральні округи найбільше дають солдат для армії РФ
фото з відкритих джерел

Раніше Служба зовнішньої розвідки України підрахувала: мобілізаційний ресурс Російської Федерації складає 25 млн людей

За час повномасштабного вторгнення Росія залучила 1,3 млн осіб на війну проти України. Таку інформацію надав «Главкому» керівник управління Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у відповіді на запит.

Протягом чотирьох неповних років великої війни цифра зростала так:

  • у 2022 році у рамках часткової мобілізації РФ призвала близько 320 тис. осіб;
  • у 2023 році залучено близько 406 тис. осіб (у рамках програми відбору громадян РФ на військову службу за контрактом);
  • у 2024 році – близько 440 тис. осіб (у рамках програми відбору громадян РФ на військову службу за контрактом);
  • у першому півріччі 2025 року – близько 200 тис. осіб (у рамках програми відбору громадян РФ на військову службу за контрактом).

За даними української розвідки, всього у 2025 році держава-агресор запланувала загнати на війну понад 375 тис. осіб.

Скільки росіян кинув Путін, аби захопити Україну? Розвідка назвала цифру за чотири роки війни фото 1

Ключовими територіями для поповнення живої сили в армію РФ є Центральний та Приволжський федеральні округи.

Також цього року окупанти мають намір мобілізувати за контрактом близько 8,5 тис. громадян з тимчасово окупованих територій України, які контролюються ворогом. Найбільше – з Автономної республіки Крим (близько 2,6 тис. осіб), Донецької (близько 2,5 тис. осіб) та Луганської (близько 2,4 тис. осіб) областей.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України підрахувала: мобілізаційний ресурс Російської Федерації складає 25 млн людей.

Як повідомляв «Главком», наприкінці 2023 року стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Росія відмобілізувала та відправила на фронт понад 100 тис. українців. Найбільше громадян України ворог мобілізував в обласних, районних центрах та шахтарських населених пунктах.

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Теги: росія окупанти війна путін мобілізація Україна ГУР

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