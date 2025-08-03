Окупант менше ніж за рік двічі потрапив у полон до ЗСУ

«Бог зберіг мене, щоб я мучився», – зітхає росіянин

Російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ. Як інформує «Главком», свою історію горе-вояк розповів на «Телеканал TV5».

На батьківщині Володимир сидів у в’язниці за вбивство. Коли ж набридло – підписав контракт та опинився на війні в Україну. Уперше в полон його взяли у серпні 2024 року. Обміняли росіянина швидко – у лютому 2025-го року. Два тижні він проходив реабілітацію, а потім – знову на фронт. Після чергового «м’ясного штурму» Володимира вдруге полонили українські військові.

«Бог зберіг мене, щоб я мучився», – зітхає окупант.

Каже, що хотів би застрелитися, та його не навчили поводитися зі зброєю. А підірвати себе гранатою – не вистачає сміливості. Володимир переконаний, що його втретє відправлять на фронт. Та чи пощастить цього разу вижити – велике питання.

Раніше полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Також журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян. Він поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.

Як відомо, останній обмін полоненими відбувся 23 липня. Це був вже дев’ятий етап, про який було домовлено в Стамбулі. Цього разу додому повернулися важкохворі й тяжкопоранені захисники.