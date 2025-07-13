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Армія РФ значно відстала від планів літнього наступу – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Армія РФ значно відстала від планів літнього наступу – Зеленський
Зеленський поінформував, що Україна бачить наміри та спроби розвитку наступальних дій РФ
фото: Офіс президента

Президент провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим

Російські окупанти значно відстали від планів наступу, які мали на літо цього року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком» із посиланням на його пост в Telegram.

Глава держави розповів, що сьогодні в нього була нарада з військовими, а також з міністром оборони Рустемом Умєровим.

«Обговорили з головнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим ситуацію на ключових напрямках оборони. Зокрема, це Покровський напрямок, також Новопавлівський, Запорізька область, Харківщина, прикордонні райони Сумщини», – ідеться у повідомленні.

Зеленський поінформував, що Україна бачить наміри та спроби розвитку наступальних дій РФ. Проте кожна така спроба захлинається завдяки стійкості українських військових. Крім того, окупанти відстають від своїх планів наступу.

Армія РФ значно відстала від планів літнього наступу – Зеленський фото 1

«Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари», – сказав глава держави.

Президент додав, що Україна буде відповідати «незмінно жорстко» на кожен удар по українцях. Зокрема, Сирський доповів про знищення росіян, які забрали життя однорічного хлопчика в Херсонській області.

Окремо Зеленський обговорив підготовку до візиту в Україну спецпредставника Трампа Кіта Келлога, а також роботу з партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів.

«Наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже - оборонну самостійність нашої держави. В цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові», – резюмував президент.

Зауважимо, видання Bild написало, що Генштаб Росії представив Путіну план наступу на другу половину літа. Очільнику Кремля нібито пропонують вивести військових для наступу з прикордоння, попередньо замінивши їх північнокорейськими солдатами.

Нагадаємо, російські окупанти розпочали літній наступ в Україні одразу на кількох напрямках: вони завдають ударів ракетами та дронами. Однак за кілька тижнів ворожа кампанія почала систематично гальмувати.

Також російська окупаційна армія застосовує тактику малих штурмових груп на невеликому відрізку кордону в межах Юнаківської та Хотинської громад Сумської області. Проте ця тактика «не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував» – зайти максимально глибоко на територію України та захопити прикордонні райони. 

Раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом та міністром оборони, на якій були детально обговорені ключові питання щодо ситуації на фронті, Курської операції та нарощування виробництва українських дронів.

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Теги: наступ Україна Володимир Зеленський армія окупанти

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