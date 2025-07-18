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Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1241-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 180 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 72 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5892 обстріли, з них 95 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3442 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка Харківської області; Білогір’я, Степногірськ Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, артилерійську систему та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав 18 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих авіабомб, а також здійснив 356 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 30 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Нового Миру, Корового Яру, Середнього, Торського й Шандриголового.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Оріхово-Василівка, Біла Гора та Предтечине.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак поблизу Щербинівки, Олександро-Калинового, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки і Катеринівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 61 штурм агресора у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Дачне та в напрямку Покровська, Мирнограду, Володимирівки й Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Мала Токмачка.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1241-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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