Е-реформа: Мінцифра забирає повноваження у Держспецзв’язку

У перехідний період (до 30 червня) Держспецзв’язку продовжить здійснювати повноваження

Стало відомо, хто з липня відповідатиме за державну політику у сфері електронних комунікацій

Із 1 липня 2022 року за державну політику у сферах електронних комунікацій та радіочастотного ресурсу відповідатиме Міністерство цифрової трансформації. Уряд ухвалив відповідну постанову, повідомила пресслужба міністерства.

Після набрання чинності закону України «Про електронні комунікації» з 1 січня цього року Держспецзв’язку втратила невластиві їй повноваження.

Новим центральним органом виконавчої влади, що формуватиме політику у сфері електронних комунікацій та радіочастотного ресурсу, стане Мінцифри.

У перехідний період (до 30 червня) Держспецзв’язку продовжить здійснювати повноваження у цій сфері.

«Це ще один вагомий крок на шляху до регулювання цієї сфери за європейськими стандартами та подальшої інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про Концепцію реформування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Реформа триватиме до 2025 року та буде реалізована у два етапи. Перший розпочався в січні 2022.

До слова, напередодні Кабмін затвердив е-посвідчення ветерана.

Додамо, що незабаром подати заяву до поліції можна буде через «Дію». Таку послугу анонсувало МВС.

Водночас користувачі соцмереж звернули увагу на підозрілу особливість нової послуги у «Дії». Так, одна з нових послуг, доступних у додатку «Дія» – онлайн-оформлення довідки про відсутність судимості – вимагає введення користувачем додатка своїх приізвища, імені та по батькові російською мовою.

Як відомо, у додатку «Дія» не зберігаються жодні персональні дані – вся інформація отримується з державних реєстрів.

Раніше повідомлялося, що 8 лютого в Україні відбувся четвертий Diia Summit, на якому Міністерство цифрової інформації анонсувало нові держпослуги для українців.



