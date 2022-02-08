У «Дії» має з’явитися важливий для пенсіонерів документ

Електронний документ у «Дії» формуватиметься за бажанням

У мобільному додатку «Дія» має з'явитися новий документ – пенсійне посвідчення. Відповідний проєкт опубліковано на сайті Федерації профспілок України.

Зазначається, що Пенсійний фонд України додасть у «Дію» пенсійне посвідчення – у додатку формуватиметься електронне відображення цього документа. Сюди також буде включено оцифрований образ обличчя.

Варто зазначити, що електронне пенсійне посвідчення у «Дії» формуватиметься за бажанням. Громадянин, який отримав пенсійне посвідчення, або платіжну картку, яка також є пенсійним посвідченням, зможе додатково отримати відображення в електронній формі.

Електронне відображення формуватиметься за допомогою мобільного додатка та матиме унікальний цифровий ідентифікатор. Це може бути штрих-код, QR-код, цифровий код – за допомогою цього ідентифікатора можна буде забезпечити передачу інформації з реєстрів.

Також відображення формуватиметься автоматично, якщо у реєстрі будуть відомості про людину, у тому числі оцифрований образ її особи. Електронне відображення матиме однаковий з пенсійним посвідченням строк дії та юридичну силу.

Варто зазначити, що користувачі соцмереж звернули увагу на підозрілу особливість нової послуги у «Дії».

Сьогодні в Україні відбувався четвертий Diia Summit, на якому Міністерство цифрової інформації анонсувало нові держпослуги для українців.

Всього анонсовано понад 10 цифрових послуг, які незабаром з’являться у додатку: зміна місця реєстрації, послуги для водіїв, пенсійні документи тощо.

Серед нових послуг – зміна місця реєстрації як на порталі, так і в застосунку «‎Дія». З минулого року ця послуга працювала як експериментальний проєкт, а також проходила бета-тестування. Сьогодні її запустять офіційно та масштабують на всю Україну.