Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону (відео)

Президент Франції урочисто вручив українському колезі нагороду, після чого лідери держав зворушливо обійнялися

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. Відповідне відео французький лідер оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

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«Данина поваги Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість», — підписав відео Еммануель Макрон.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl Будь ласка, читайте текст після реклами February 9, 2023

Після вручення нагороди глави держав зворушливо обіймаються та тримаються за руки.

Крім того, Еммануель Макрон опублікував ще декілька світлин.

Vers la victoire, vers la paix, vers l'Europe. До перемоги, до миру, до Європи. pic.twitter.com/j8fwVUlsYd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

Elle se bat pour la paix et porte les valeurs de notre Union européenne : l'Ukraine ne sera jamais seule.



Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського союзу: Україна ніколи не буде самотньою. pic.twitter.com/GfI2bkvaDU Будь ласка, читайте текст після реклами February 9, 2023

«Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського союзу: Україна ніколи не буде самотньою. До перемоги, до миру, до Європи», – підписав публікації очільник Франції.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До відома, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.