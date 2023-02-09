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Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону (відео)
Еммануель Макрон вручає Володимиру Зеленському орден Почесного легіону
фото: скріншот відео

Президент Франції урочисто вручив українському колезі нагороду, після чого лідери держав зворушливо обійнялися

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. Відповідне відео французький лідер оприлюднив на своїй сторінці у Twitter. 

«Данина поваги Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість», — підписав відео Еммануель Макрон.

Після вручення нагороди глави держав зворушливо обіймаються та тримаються за руки. 

Крім того, Еммануель Макрон опублікував ще декілька світлин.

«Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського союзу: Україна ніколи не буде самотньою. До перемоги, до миру, до Європи», – підписав публікації очільник Франції.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До відома, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Теги: Володимир Зеленський відео Еммануель Макрон

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