Бійці Інтернаціонального легіону: чому вони обороняють Україну?

Найбільше в легіоні американців і британців, за ними йдуть поляки та канадці

З початком повномасштабного вторгнення в Україні було прийнято рішення створити Інтернаціональний легіон. З того часу заявки на вступ до International Legion for the Territorial Defence of Ukraine надходять з усього світу. Точну кількість бійців не називають з причин конфіденційності, але легіон налічує представників більше пів сотні країн з усіх континентів. Як розповідає «Телеграф», іноземні легіонери виконують військові задачі високого рівня та беруть участь у звільненні окупованих територій. Вони всі горять бажанням перемогти путіна та захистити свободу України.

Представники яких країн долучаються до ЗСУ?

Речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру розповів, що найбільше в легіоні американців і британців, за ними йдуть поляки та канадці, а потім – представники різних країн. Зокрема, досить велика кількість – із країн Балтії та північних країн. Загалом у складі легіону служать добровольці з 55 країн усіх континентів, навіть таких далеких, як Бразилія, Південна Корея, Австралія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В чому полягає їх роль та чому вони постали на захист України?

Бажання їхати та боротися з агресією та несправедливістю рф виникає навіть в іноземців без досвіду. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр вони займаються комунікаційною сферою та аналітичними працями. Деякі учасники є професійними бійцями з досвідом, тому вони виконують військові задачі високого рівня у найгарячіших точках. Юридично легіон є частиною ЗСУ, тому фінансується він з оборонного бюджету. Хоча деякі бійці зовсім нічого не отримують та витрачають власні кошти. Одним з таких є канадець Воллі. Його називають найкращим снайпером світу, та наразі він вирішив не оформлюватися в українську армію. За його словами, ця історія не про гроші, а про ідею та сміливість, а українці – найсміливіші солдати у світі.

Іноземці готові віддати життя за нашу державу

Одним з учасників бойових дій, що поділяє наші цінності є американець. Він мав бойовий досвід, тож коли побачив звернення президента України про прохання допомогти, впевнено вирішив їхати.

«Я тут вже 7 місяців, тому або перемога, або моя смерть. Моя задача захистити свободу цієї держави. Навіть якщо росіяни відкинуть мене до Карпат, я готовий відстрілюватися до останнього кутка України. Та я вірю, що цього не буде, бо ми переможемо. Ми вже перемагаємо», – коментує військовий.

В іноземному батальйоні також є японець. В інтернеті чоловік побачив історії жінок та дітей, що страждають: їх гвалтують та вбивають росіяни. Після цього він вирішив приїхати та покласти цьому кінець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Іноземних бранців росія використовує для маніпуляцій

Окупанти використовують факт присутності іноземців у ЗСУ для проведення інформаційно-психологічних операцій ще з 2014 року. Зокрема маніпуляції використовують коли хтось з іноземців потрапляє у полон. Часто вони називають їх «іноземними найманцями», що мають ціль захопити владу. Таким чином, 9 червня так званий «верховний суд днр» засудив до страти двох громадян Великої Британії − Ейдена Есліна та Шона Піннера. Пізніше окупанти повідомили, що іноземці можуть просити про помилування та подати «апеляцію». Та 21 вересня британців разом з іншими іноземцями все-таки вдалося звільнити з російського полону під час одного з обмінів.

За допомогою таких махінацій над легіонерами ЗСУ, Росія намагається тиснути на уряди США та Великої Британії у разі можливих переговорів. Не зважаючи на це, громадяни інших країн продовжують приєднуватися до Збройних сил України та ставати пліч-о-пліч з нашими бійцями.