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У Польщі попрощалися з добровольцем, який загинув у боях за Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Польщі попрощалися з добровольцем, який загинув у боях за Україну
Похорон добровольця пройшов у костелі Браліна
фото: PAP

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У польському селі Бралін на місцевому кладовищі 14 квітня поховано 45-річного командира взводу добровольчого Інтернаціонального легіону ЗСУ Міхала Журека. Про це пишуть PAP та TVP Info.

«Він був дуже хороший у тому, що робив. Я не чула про нього поганого слова. Сказав, що воюватиме за свободу України та безпеку Польщі. Після повернення хотів служити у Війську Польському», – розповіла дружина загиблого Агата Журек.

Жінка додала, що не заперечувала, коли її чоловік вирішив поїхати в Україну у квітні 2022 року. Пара прожила у шлюбі 19 років, мала трьох доньок та сина. За словами Агати Журек, її чоловік загинув за місяць до повернення додому.

Похорон добровольця пройшов у костелі Браліна. На процесії були присутні родичі, представники влади та Війська Польського. 

«До костела прийшли й місцеві українки. Вони поклали на труну загиблого український прапор, а поруч – букет квітів у національних кольорах України», – пише PAP.

Нагадаємо, що 14 квітня стало відомо про загибель депутата Миргородської міської ради від «Європейської Солідарності» Анатолія Карбана.

До слова, завершилася 415-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Росія продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення. 

Теги: чоловік Польща військові Бахмут смерть

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