Пане Зеленський, це не мир, а капітуляція
Про неправду і мир
Володимир Зеленський сказав, що до нього ніхто так не робив багато для миру.
Просто хочу зазначити, що $400 млрд збитків від санкцій проти Росії не з‘явилися просто так.
І це не заслуга Зеленського, – це була наполеглива робота дипломатів, Президента Порошенка, делегатів ПАРЄ, двох урядів і ще багатьох.
А саме ці санкції, яких не дуже прагнули ряд європейських країн і є той ЄДИНИЙ стимул для Путіна взагалі думати про мир не на його умавах.
Мир на умовах Москви я взагалі не розглядаю як мир. Це називається інакше – капітуляція.
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