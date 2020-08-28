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    Думки вголос

    Пане Зеленський, це не мир, а капітуляція

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    • Розсилка
    Пане Зеленський, це не мир, а капітуляція

    Про неправду і мир

    Володимир Зеленський сказав, що до нього ніхто так не робив багато для миру.

    Просто хочу зазначити, що $400 млрд збитків від санкцій проти Росії не з‘явилися просто так.

    І це не заслуга Зеленського, – це була наполеглива робота дипломатів, Президента Порошенка, делегатів ПАРЄ, двох урядів і ще багатьох.

    А саме ці санкції, яких не дуже прагнули ряд європейських країн і є той ЄДИНИЙ стимул для Путіна взагалі думати про мир не на його умавах.

    Мир на умовах Москви я взагалі не розглядаю як мир. Це називається інакше – капітуляція.

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    Росія санкції війна ПАРЄ Володимир Зеленський
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