Зеленський поїхав на Черкащину



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Зеленський візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону на період 2021-2027 років.

Президент представить громадськості нового голову обласної державної адміністрації

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 серпня, поїхав з робочою поїздкою на Черкащину. Про це повідомили у пресслужбі президента.

«Президент представить громадськості нового голову обласної державної адміністрації та зустрінеться з представниками місцевого бізнесу», - йдеться у повідомленні.

Також очікується, що Зеленський візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону на період 2021-2027 років.

Окрім того, згідно з планом, Володимир Зеленський перевірить перебіг реконструкції інфраструктурних об'єктів, що відновлюються в області в межах Національної програми «Велике будівництво».

Нагадаємо, напередодні Зеленський на Кіровоградщині представив нового голову обладміністрації.

Також 26 серпня у Кривому Розі на годину затримали футбольний матч, щоб Зеленський першим вдарив по м’ячу.

Охорона Зеленського у Дніпрі зламала ребро активістці, яка намагалася ближче підійти до президента, щоб поставити кілька запитань.

Минулого тижня в Зеленського було турне по півдню України — президент провів робочу поїздку у Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.

У школі-інтернат в Миколаєві Зеленський пограв у баскетбол, на Херсонщині приміряв на себе роль листоноші, а в Запоріжжі (на Хортиці) погодився на небезпечний трюк. Артисти кінного театру на Хортиці розрубали огірок на долоні глави держави.