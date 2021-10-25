Ексміністр оборони Гриценко святкує день народження в Амстердамі (фото)

Разом з політиком мандрує його дружина та донька

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко сьогодні, 25 жовтня, святкує день народження. Своє свято політик вирішив відсвяткувати за межами України і вирушив в Амстердам.

«64 - Політ нормальний. Дякую за Ваші вітання! І Вам привіт, з Амстердамщини)», – написав Гриценко у Facebook і опублікував низку фотографій з мандрівки. У подорож з політиком поїхала його дружина журналістка Юлія Мостова та донька Анна.

Нагадаємо, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про найдорожчий подарунок, який отримав на день народження.

До слова, Порошенка весело привітали із днем народження у соцмережі.