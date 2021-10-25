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    Ексміністр оборони Гриценко святкує день народження в Амстердамі (фото)

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    25 жовтня Гриценку виповнюється 64 роки - Ексміністр оборони Гриценко святкує день народження в Амстердамі (фото)
    25 жовтня Гриценку виповнюється 64 роки
    фото Анатолій Гриценко/Facebook

    Разом з політиком мандрує його дружина та донька

    Ексміністр оборони Анатолій Гриценко сьогодні, 25 жовтня, святкує день народження. Своє свято політик вирішив відсвяткувати за межами України і вирушив в Амстердам.

    «64 - Політ нормальний. Дякую за Ваші вітання! І Вам привіт, з Амстердамщини)», – написав Гриценко у Facebook і опублікував низку фотографій з мандрівки. У подорож з політиком поїхала його дружина журналістка Юлія Мостова та донька Анна.

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    Ексміністр оборони Гриценко святкує день народження в Амстердамі (фото)
    Ексміністр оборони Гриценко святкує день народження в Амстердамі (фото)
    Ексміністр оборони Гриценко святкує день народження в Амстердамі (фото)
    Ексміністр оборони Гриценко святкує день народження в Амстердамі (фото)

    Нагадаємо, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про найдорожчий подарунок, який отримав на день народження.

    До слова, Порошенка весело привітали із днем народження у соцмережі.

    Теги: Нідерланди Анатолій Гриценко Дмитро Разумков
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    Ексміністр оборони Гриценко святкує день народження в Амстердамі (фото)