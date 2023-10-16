Екснардеп: Московська церква та ФСБ просто зараз проводять диверсію у Києві

Правоохоронні органи чомусь не звертають уваги на цю «сходку»

В Києві, у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі УПЦ МП, прямо зараз відбувається нарада щодо зриву завтрашнього голосування Ради за заборону московської церкви в Україні. Про це повідомив екснардеп Андрій Лозовий.

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«Прямо зараз в Києві відбувається диверсія ФСБ. З показовою нахабністю учасники особливо не шифруються. А силові структури чомусь досі не звернули на це особливої уваги. Може, вони сліпі, глухі і німі?», – заявив колишній депутат.

Лозовий додав, що координує процес народний депутат України (за словами Лозового, з російським паспортом) Артем Валерійович Культенко. В нараді приймає участь митрополит РПЦ в Україні Онуфрій (який за 600 днів так і не назвав Росію агресором і каже, що «на Голодомор ми заслужили», на публічних заходах показово сидить, коли всі встають вшанувати загиблих на фронті українців).

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Крім того, присутні керуючий справами РПЦ Антоній (Паканіч), ще декілька топ-попів, колишній голова СБУ Ігор Дріжчаний – нині начальник охорони Вадима Новинського. Сам Новинський бере участь в нараді по відеозв‘язку з Німеччини.

«Також по відео свою думку, як зірвати завтрашнє голосування в парламенті, висловлює митрополит Павєл (Лєбєдь) - він же Паша Мерседес – відкритий адепт рускаго міра, який був арештований за державну зраду, аде зміг відкупитись – і нині перебуває під домашнім арештом в абсолютно комфортних умовах. Україна точно воює з Росією?», – цікавиться Лозовий.

Нагадаємо, СБУ пропонує депутатам надійне рішення щодо заборони Московської церкви. Законопроєкт було зареєстровано головою комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микитою Потураєвим. З ініціативою його прийняття або внесення запропонованих змін до вже існуючих законопроєктів виступила Служби безпеки України – відповідного листа до парламентарів направив голова СБУ Василь Малюк.