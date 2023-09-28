Пентагон і Держдеп США мають розбіжності щодо постачання зброї Україні – Politico

Лідери Пентагону дотримуються обдуманого підходу до оцінки потреб України на полі бою

Міністерство оборони та Державний департамент США «рухаються з різною швидкістю» в питанні надання зброї Україні. Пентагон занадто повільно дає добро на вкрай необхідну зброю, заявляючи, що вона «занадто складна, потребує занадто довгої підготовки або може спровокувати Путіна». Про це пише Politico із посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Держдеп шукає можливості, міністерство оборони шукає загрози. Люди в міністерстві оборони сказали б, що їм потрібно подумати про плюси та мінуси кожного рішення щодо зброї, і що відповідальність лягає на них», – сказав співрозмовник.

Представник адміністрації також як приклад навів тактичну ракетну систему дальньої дії, яку президент Джо Байден погодився відправити Україні минулого тижня після більш ніж року дебатів. Пентагон спочатку чинив опір відправленню ракет, тому що в американських арсеналах їх не було в достатній кількості.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Американські чиновники визнають, що лідери Пентагону дотримуються обдуманого підходу до оцінки потреб України на полі бою. Але керівники Міністерства оборони США часто кажуть, що їхнім головним пріоритетом завжди було дати Україні те, що потрібно для боротьби.

Нагадаємо, 21 вересня Зеленський відвідав Пентагон і поспілкувався з міністром оборони США.