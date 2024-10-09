9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Ще не все листя опало з вишні – до потепління

Сьогодні не можна зловживати алкоголем

В Україні та світі 9 жовтня святкують День пошти, День рієлтора та Всесвітній день фінансового планування. Віряни вшановують день пам’яті святого апостола Якова Алфеєвого.

Всесвітній день пошти

Це міжнародне свято було засноване 1969 року на Конгресі Всесвітнього поштового союзу (ВПС) у Токіо. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість поштових послуг у повсякденному житті людей та бізнесу, а також сприяння розвитку поштового обслуговування у світі.

Цей день святкують на згадку про заснування Всесвітнього поштового союзу 9 жовтня 1874 року в Берні, Швейцарія. На сьогодні ВПС об’єднує 192 країни, включаючи Україну.

День рієлтора в Україні

Це неофіційне професійне свято було засноване 1999 року на Першому Всеукраїнському з’їзді рієлторів. Вперше його відсвяткували 2000 року. Рієлтори відіграють важливу роль у сфері нерухомості, допомагаючи людям купувати, продавати та орендувати житло та комерційні приміщення.

Вони виступають посередниками в угодах, забезпечуючи юридичну чистоту та вигідні умови для своїх клієнтів.

Всесвітній день фінансового планування

Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість фінансового планування та керування особистими фінансами. Основна мета цього дня – допомогти людям зрозуміти, як правильно планувати свої фінанси, щоб досягти фінансової стабільності та добробуту. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як семінари, вебінари, консультації з фінансовими експертами, які допомагають людям навчитися ефективно керувати своїми грошима.

Яке церковне свято 9 жовтня

9 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святого апостола Якова Алфеєвого. Він був одним із дванадцяти апостолів, яких обрав Ісус Христос для проповіді Євангелія. Він був сином Алфея та братом апостола Матфея. Яків відзначався своєю послугою, лікуванням недуг та проповіддю у різних країнах.

Після зішестя Святого Духа, Яків проповідував у Юдеї, Едессі, Тирі, Газі, Елевтерополі, а також у Персії та Єгипті. Він лікував різні недуги, відганяв злих духів і приводив багатьох людей до Христа.

Читайте також: Церковний календар на жовтень 2024 року

Що не можна робити сьогодні

Не можна рубати яблуні, груші і черешні.

Забороняється грати весілля.

Не слід зловживати алкоголем і об'їдатися.

Народні прикмети і традиції

місяць за хмарами – до посушливого літа;

дощить – сніг випаде рано;

кроти копають широкі нори – чекайте на швидке потепління;

ще не все листя опало з вишні – до потепління.

Пам’ятні дати

1596 рік – церковний собор у Бересті затверджує Берестейську унію, чим засновує Українську греко-католицьку церкву;

1621 рік – у Хотині після війни підписують мирний договір між Річчю Посполитою і Османською імперією, за яким Річ Посполита закріплює свою перемогу над Туреччиною і на півстоліття уберігає Європу від османських нападів;

1655 рік – перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої у битві під Городком коло Львова;

1779 рік – перші бунти проти введення устаткування для прядіння бавовни, починаються в Манчестері;

1789 рік – у Королівстві Франція забороняють тортури;

1780 рік – у Королівстві Пруссія скасовують особисту залежність селян від поміщиків;

1874 рік – створення Всесвітнього поштового союзу;

1918 рік – обрання Фрідріха Карла Гессенського королем Фінляндії;

1920 рік – польські частини під командуванням генерала Л. Желіговського займають Вільнюс;

1928 рік – у Львові засновують греко-католицьку Богословську академію;

1963 рік – у повітря вперше піднімається гвинтокрил Мі-8.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Костянтин, Максим, Петро, Степан, Яків.