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Спроби Росії посварити Україну з Польщею провалились: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спроби Росії посварити Україну з Польщею провалились: оцінка ISW
фото з відкритих джерел

Атаки Росії на українську портову та зернову інфраструктуру є складовою стратегії з погіршення відносин України з її західними сусідами

Спроби Росії посварити Україну з її партнерами у Центральній Європі, зокрема з Польщею безрезультатні. Про це йдеться у звіті (ISW).

Аналітики зазначають, що атаки Росії на українську портову та зернову інфраструктуру є складовою стратегії з погіршення відносин України з її західними сусідами, включаючи Польщу.

Однак, ці зусилля не є успішними, адже 22 вересня президент Польщі Анджей Дуда пояснив попередню заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що їх країна більше не постачатиме зброю Україні. Як виявилось, мова йшла лише про нове озброєння, яке Польща закупає до своєї країни. В іншому ж, вони дотримуватимуться попередніх домовленостей про постачання зброї.

«Швидке повернення Польщі до своїх зобов’язань щодо України вказує на те, що російська кампанія не є настільки успішною, як, ймовірно, хоче Москва», – зазначили в ISW.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння. 

Також прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab. Пізніше стало відомо, що заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни. Зазначається, що прем'єр, схоже, не консультувався з дипломатичним відомством перед висловленням позиції.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького «витлумачили якнайгірше». Глава польської держави підкреслив, що заява Моравецького стосувалася нової зброї, яку закуповують для армії Польщі.

Зазначимо, що під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН Зеленський розкритикував Польщу за введення зернового ембарго. Він сказав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».

«Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають створити сцену для московського актора», – цитують Зеленського польські медіа.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хоч Зеленський не згадував Польщу, але він був «досить озлоблений» через цей виступ. 

Польща викликала посла України через заяву Зеленського, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента України Володимира Зеленського більше ніколи не ображати поляків, маючи на увазі висловлювання українського президента на Генеральній Асамблеї ООН. 

Теги: Москва Україна Анджей Дуда ембарго Польща

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