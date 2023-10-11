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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Припинення діяльності підрозділів РПЦ в Україні. Невже дочекаємось?

glavcom.ua
Російська церква навіть не приховує своєї лояльності до путінського режиму
фото з відкритих джерел

Все цивілізовано, жодних претензій від наших партнерів бути не може

Ми довго цього чекали – мінімум з 2004-го (а цього літа, за даними КМІС, 66% українців виступали за заборону і 85% хоча би за негайне втручання в діяльність). А шанс дочекатись отримали тільки після того, як законодавчу ініціативу взяла на себе СБУ.

Все цивілізовано, жодних претензій від наших партнерів і міжнародних правових структур бути не може, скільки б не старались Кремль і «Раша Тудей». Служба безпеки запропонувала зміни до законів із розширенням переліків статей, за порушення яких суд має право припинити діяльність релігійної організації. Зараз це тільки колаборація з ворогом – річ ніби очевидна, але котра потребує дуже значної доказової бази в суді і дає доволі широке поле для адвокатів посилатись на особисті оцінкові судження абощо.

Малюк запропонував ще шість підстав для суду, зокрема:

  • виправдання агресії РФ (фактично, відеофіксованого згадування в публічних молитвах Кірілла і Путіна вже достатньо для доказів – а таких фіксацій повно в людей, не те що в співробітників СБУ);
  • розпалювання міжнаціональної ворожнечі (тут складніше, але публічні наїзди на українців і анафема гетьману Мазепі – це сюди і, ймовірно, російська українофобська література і листівки в руссо-попів – теж);
  • підготовка і ведення війни (це СБУ писала «під себе» – під результати своїх масових безпекових заходів по церквах РПЦ і під зібрані докази відповідної діяльності попів під окупацією);
  • геноцид (коли руссо-попи здавали українців розстрільним командам окупантів в тій же Бучі – і коли сприяли викраденню українських дітей);
  • тероризм (так само стаття під результати спецзаходів СБУ і знайдені докази).

Пропозиції СБУ вже внесено на розгляд ВР. Для більшої ясності – в супроводі особистого листа Малюка.

Якщо все буде схвалено, то «розгром церковного підрозділу ФСБ в Україні», як це зве Малюк, буде завершено. Але СБУ лагідно зауважила про всяк випадок, що ретельно відслідкує, хто з депутатів як голосуватиме – бо ж проти може бути тільки такий самий агент ФСБ, пристойний український парламентарій може бути тільки за, правда ж? Такий прозорий натяк завгрубшки з кулеметну стрічку...

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Теги: церква РПЦ Московська церква в Україні

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