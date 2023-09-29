Зеленський заінтригував українців, окупанти збили власний літак. Головне за 29 вересня

«Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності»

Президент України анонсував важливий день, окупанти могли збити власний літак, Росія оголосила про початок чергового призову. «Главком» зібрав у добірку новини 29 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Президент заінтригував українців

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні анонсував важливий день для нашої держави. За його словами, будуть важливі для України новини: як для воїнів, так і для всієї держави.

У Токмаку окупанти збили власний літак

Збройні сили РФ могли збити власний літак у тимчасово окупованому місті Токмак у Запорізькій області. Автори каналу партизанського загону Мелітополя повідомляють, що над Токмаком був пуск із системи С-300 у режимі ППО, і за попередньою інформацією, окупанти збили своє ж повітряне судно.

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Росія оголосила про початок призову на військову службу

Із 1 жовтня у РФ розпочнеться осінній призов на військову службу, про що повідомили в міністерстві оборони країни-агресорки. Більше цього, під призив незаконно підпадають тимчасово окуповані райони України.

Угорщина назвала умову для допомоги Україні

Україна не отримає фінансування з бюджету Європейського союзу до тих пір, поки Угорщині не виплатять належні їй кошти з фондів ЄС. Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш зауважив, що є різноманітні «технічні рішення» для надання фінансової допомоги Україні. Водночас він підкреслив, що Будапешт не має наміру заважати європейським країнам у підтримці Києва.

Столтенберг оцінив винахідливість української оборонної промисловості

Чим більше Україна буде мати зброї, тим сильнішою вона буде на полі бою, і тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів. Про це під час виступу на першому засіданні Міжнародного форуму оборонної промисловості в Києві заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.