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Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Ярослав Гунька – військовий злочинець чи національний герой?

glavcom.ua
Ярослав Гунька – ветеран дивізії «Галичина»
фото з відкритих джерел

«Не забуде стрільця Україна із золотим левиком на рукаві!»

Після овацій, які отримав українець Ярослав Гунька в канадському парламенті, антиукраїнська пропаганда на весь світ роздула істерію про «українського нациста». Спікер канадського парламенту навіть пішов у відставку після цього.

Ярослав Гунька – ветеран дивізії «Галичина». Але чи був він військовим злочинцем і чи є він «українським нацистом»?

Якою була мотивація Ярослава Гуньки та тисяч інших таких самих молодих хлопців? Боротьба з лютим ворогом України – московським большевизмом! Вони на собі відчули, що таке московська окупація у 1939-41 роках, коли десятки тисяч українців Галичини були замордовані, а сотні тисяч поїхали в тюрми, сибірські табори і висилки на чужину.

Мотивація – боротьба з тим самим лютим ворогом, який вбиває нас прямо зараз і веде агресивну війну в Європі. На відміну від «українського нацизму», який існує лише в уяві пропагандистів.

Також ці хлопці знали і памʼятали, що творили московсько-большевицькі кати два десятки років на теренах Сходу та Центру України, де відбувся страшний геноцид, де Голодоморами і терором було знищено мільйони українців.

Чи вчиняв Ярослав Гунька та інші дивізійники військові злочини? Ні. За майже 80 повоєнних років їх перевіряли 100500 разів усі можливі установи, органи та комісії. В тому числі під постійним тиском московської агентури. Ніяких злочинів.

Трагізм долі Ярослава Гуньки у тому, що він воював в армії чужої держави. Але така доля бездержавної нації. Мільйони українців воювали в чужих арміях як під час Другої світової, так і під час Першої світової та десятках інших війн.

На щастя, сьогодні ми маємо свою державу і свою армію.

«Не забуде стрільця Україна із золотим левиком на рукаві!»

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Теги: Канада Україна ветеран пропаганда

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