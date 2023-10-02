Україна отримала від Німеччини нову військову допомогу

ЗСУ, серед іншого, отримали дві інженерні машини Wisent 1 MC

Влада Німеччини передала Збройним силам України чергову партію військової техніки та боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні німецького уряду від 2 жовтня.

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Україна, серед іншого, отримала дві інженерні машини Wisent 1 MC, сім тягачів HX81 та вісім причепів до них, 14 всюдиходів Bandvagn 206 та мостоукладач Biber.

Крім того, німецька влада поставила 21 автомобіль для охорони кордону, радіостанції для танків Leopard, термінали супутникового зв'язку, а також понад 32 тисячі боєприпасів калібру 40 мм для гранатомета.

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Нагадаємо, раніше уряд Німеччини схвалив створення німецько-українського оборонного підприємства.

До слова, триває 586-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. Також Російська Федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих «Шахеди». Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.