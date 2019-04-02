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    Соціологи прогнозують зниження явки у другому турі

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    Соціологи прогнозують зниження явки у другому турі

    Зокрема, директор фонду «Демініціативи» Бекешкіна у другому турі прогнозує нижчу явку, ніж у першому, зокрема, через те, що для багатьох українців неприйнятними кандидатами є і Порошенко, і Зеленський

    У другому турі виборів 2019, який має пройти 21 квітня 2019 року, очікується зниження явки. Директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна у другому турі прогнозує нижчу явку, ніж у першому, зокрема, через те, що для багатьох українців неприйнятними кандидатами є і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський, пише РБК-Україна.

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    Крім того, на її думку, розрив майже у 15% між переможцем і другим місцем може розхолодити виборців Зеленського. А молодь, що проживає не за місцем реєстрації, також може полінуватися повторно йти змінювати місце голосування.

    Водночас генеральний директор КМІС Володимир Паніотто відзначив, що явка на виборах у першому турі виявилася вищою, оскільки багато хто сумнівався в тому, що електорат Зеленського прийде на вибори.

    «Коли ми моделювали ситуацію, то за низької явки Зеленський міг взагалі не вийти у другий тур - якщо явка була б у межах 50%. А тому як його результат склав приблизно 30%, це говорить про те, що все ж молоді прийшло більше, ніж це було під час попередніх виборів», - констатував соціолог.

    Нагадаємо, явка в першому турі на виборах 2019 склала 63,52%. За даними ЦВК, в голосуванні взяли участь 18,82 млн осіб.

    На 10:35 ЦВК обробив вже 98,6% протоколів. Зеленський набирає 30,24% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15,93% голосів і Юлія Тимошенко - 13.39%. Топ-5 кандидатів замикають Юрій Бойко (11,66%) та Анатолій Гриценко (6,93%).

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