ЦВК залишилося опрацювати менше 1% протоколів
-
Розсилка
В другий тур однозначно проходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко
Центральна виборча комісія станом на 13:30 2 квітня опрацювала 99,02% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.
Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.
Зазначається, що за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,23%. За Петра Порошенка проголосували 15,92% виборців, за Юлію Тимошенко – 13,39%.
Юрія Бойка підтримали 11,68% виборців, Анатолія Гриценка – 6,92%, Ігоря Смешка – 6,03%, Олега Ляшка – 5,48%.
Недійсними визнано 1,18% виборчих бюлетенів. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні – 18,7 млн.
-
Зеленський Володимир Олександрович30.23%
-
Порошенко Петро Олексійович15.91%
-
Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
-
Бойко Юрій Анатолійович11.69%
-
Гриценко Анатолій Степанович6.92%
-
Смешко Ігор Петрович6.03%
-
Ляшко Олег Валерійович5.48%
-
Вілкул Олександр Юрійович4.16%
-
Кошулинський Руслан Володимирович1.63%
-
Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
-
Шевченко Олександр Леонідович0.57%
-
Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
-
Балашов Геннадій Вікторович0.17%
-
Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
-
Безсмертний Роман Петрович0.14%
-
Бондар Віктор Васильович0.11%
-
Тарута Сергій Олексійович0.10%
-
Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
-
Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
-
Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
-
Богословська Інна Германівна0.09%
-
Петров Володимир Володимирович0.08%
-
Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
-
Каплін Сергій Миколайович0.08%
-
Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
-
Мороз Олександр Олександрович0.06%
-
Журавльов Василь Миколайович0.05%
-
Кривенко Віктор Миколайович0.04%
-
Кива Ілля Володимирович0.03%
-
Габер Микола Олександрович0.03%
-
Ващенко Олександр Михайлович0.03%
-
Данилюк Олександр Володимирович0.02%
-
Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
-
Соловйов Олександр Миколайович0.02%
-
Новак Андрій Яремович0.02%
-
Купрій Віталій Миколайович0.02%
-
Ригованов Руслан Олександрович0.02%
-
Насіров Роман Михайлович0.01%
-
Носенко Сергій Михайлович0.01%
Нагадаємо, у Місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні заявили, що перший тур виборів президента України був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення.
Також з'явилась реакція світових ЗМІ на вибори в Україні.