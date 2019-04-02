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    ЦВК залишилося опрацювати менше 1% протоколів

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    ЦВК залишилося опрацювати менше 1% протоколів

    В другий тур однозначно проходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко

    Центральна виборча комісія станом на 13:30 2 квітня опрацювала 99,02% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.

    Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

    Зазначається, що за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,23%. За Петра Порошенка проголосували 15,92% виборців, за Юлію Тимошенко – 13,39%.

    Юрія Бойка підтримали 11,68% виборців, Анатолія Гриценка – 6,92%, Ігоря Смешка – 6,03%, Олега Ляшка – 5,48%.

    Недійсними визнано 1,18% виборчих бюлетенів. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні – 18,7 млн.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.23%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.91%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.69%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.92%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.16%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.63%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Нагадаємо, у Місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні заявили, що перший тур виборів президента України був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення.

    Також з'явилась реакція світових ЗМІ на вибори в Україні.

     Читайте також: Догрались. Як Зеленський збирається перемагати Порошенка
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