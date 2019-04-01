Вибори президента: Гриценко подав скаргу на голів окружних комісій



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Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко Фото: Главком

Гриценко просить ЦВК притягнути до відповідальності голів окружних комісій за недотримання процедури передання даних про явку виборц

Кандидат у президенти України та лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко подав до Центральної виборчої комісії скаргу на несвоєчасне передання окружними комісіями даних стосовно явки виборців на виборах глави держави.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький пояснив, що до 20:30 неділі дільничні комісії мали б передати дані про кількість виборців, внесених до списків на момент завершення голосування, і кількість виборців, які отримали бюлетені. А до 21:30, відповідно до встановленої процедури, окружні комісії через систему «Вибори» повинні були б передати цю інформацію до ЦВК.

Кандидат Гриценко просить Центрвиборчком притягнути до відповідальності голів окружних комісій за недотримання процедури передання даних про явку виборців.

Раніше «Опора» назвала найбільш масове порушення на виборах.

За даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.