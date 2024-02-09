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Емоційна зустріч з представниками ТЦК та нові заяви до поліції: продовження конфлікту в Космачі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Емоційна зустріч з представниками ТЦК та нові заяви до поліції: продовження конфлікту в Космачі
Зустріч представників ТЦК з громадою Космача
фото: скріншот відео

Жителі села Космач подали заяву до поліції, так як відео з нещодавного конфлікту «принижує їх честь», а на зустрічі із працівниками ТЦК вони вимагали оголосити в країні «війну»

Жителі села Космач Івано-Франківської області, де нещодавно побили жінку через підозру у співпраці з ТЦК, подали заяву до поліції про «приниження честі та гідності» через опубліковане у соцмережах відео сутичок. Про це hromadske повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Як зазначається, жителі Космача подали дві заяви. Одна з них – від місцевої жительки. Вона заявила, що Іванна Ванджурак, яку натовп зупинив у Космачі в пошуках працівників ТЦК, наїхала їй машиною на ногу.

Друга заява – колективна. Люди скаржилися щодо відео сутичок, яке у соцмережі опублікувала Ванджурак. Вони стверджують, що воно принижує їхню честь та гідність, зазначили в поліції. Наразі поліція зареєструвала ці звернення та проводить перевірку.

Крім цього, після публічного розголосу, до села справді приїхали працівники ТЦК та СП аби розібратися у ситуації.

Присутні на зустрічі селяни хором вигукували військкомам «ганьба», а один з чоловіків допитувався, від якої агресії потрібно захищати Україну, та вимагав оголосити «війну». Про це стало відомо з відео кореспондента видання Telegraf Яна Доброносова, опублікованого на YouTube.

Представник ТЦК поцікавився у присутніх, чи потрібно боронити державу, чи не треба, але у відповідь почув закиди, що військкоми не їдуть з повістками на «Буковель», а діти депутатів Верховної Ради не йдуть воювати.

«Кого захищати? Від кого захищати? У нас оголошена війна в Україні?» – допитувався один із чоловіків.

«У нас запроваджено режим воєнного стану, який запроваджується у випадку необхідності відбиття агресії, що зараз і здійснюється», – відповів представник ТЦК.

Мешканець села наголосив, що як тільки піде воювати хоча б один син народного депутата, тоді до лав ЗСУ доєднається і він. Після цього одна з місцевих мешканок дорікнула в агресивності самим працівникам ТЦК, які «викручують руки», вручаючи повістки.

Згодом інша мешканка емоційно звинуватила представників ТЦК у тому, що ті нібито «прикриваються простим народом», і закликала їх самих йти воювати. Також жінка попросила представників ТЦК не перекручувати факти, наголошуючи, що представники їхнього села також захищають Україну на фронті.

«Майте повагу. Не робіть, що Космач не воює. Тому що наші хлопці воюють, захищають, стоять і віддали своє життя... Чому ви так з людьми робите? Ганьба вам усім», – сказала вона.

Після цього зал вибухнув вигуками: «Ганьба!».

Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, близько сотні людей прикарпатського села Космач перекрили дорогу, зупиняючи автомобілі і перевіряючи прописку водіїв, що в’їжджають в село. Це спричинило бійку та конфлікти.

Причино стало те, що в місцевому Telegram-каналі з’явилася інформація про прибуття в Космач працівників ТЦК і СП. Тому жінки озброївшись вирішили силою відбивати своїх чоловіків. Проте на «блокпості» постраждала мешканка сусіднього села Іванка Ванджурак: у неї вирвали волосся, завдали по машину ударів битою, а також постраждала її маленька донька.

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Теги: війна Telegram поліція жінка YouTube Буковель відео соцмережі законопроєкт

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