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Житель Київщини привласнив кредитку загиблого члена екіпажу Монастирського у Броварах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Житель Київщини привласнив кредитку загиблого члена екіпажу Монастирського у Броварах
Фігурант скористався банківською карткою 14 разів
фото: kv.npu.gov.ua/Поліція Київщини

За допомогою телефона загиблого 35-річний уродженець Дніпропетровщини отримав доступ до його рахунків

Правоохоронці оголосили підозру мешканцеві Київської області, який заволодів банківською карткою загиблого члена екіпажу гелікоптера ДСНС в авіатрощі у Броварах, що сталась у січні 2023 року. Про це повідомляють Київська обласна прокуратура та поліція Київщини.

За даними слідства, після авіакатастрофи підозрюваний прийшов на місце події. Скориставшись скупченням людей, які надавали допомогу постраждалим, він привласнив мобільний телефон і візитницю з банківською карткою одного із загиблих членів екіпажу.

За допомогою телефона загиблого 35-річний уродженець Дніпропетровщини отримав доступ до його рахунків. Гроші знімав у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги, зазначили правоохоронці. 

Слідчі з'ясували, що фігурант скористався банківською карткою 14 разів. Сума завданих збитків установлюється.

У прокуратурі розповіли, що про списання коштів із поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини. Дружина загиблого звернулась із заявою до правоохоронців.

У підозрюваного провели обшук – речі, які вилучили, вказують на його причетність до протиправних дій.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру за фактами крадіжки та привласнення офіційного документа (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Також до суду скерували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, рік тому, 18 січня 2023 у Броварах розбився гелікоптер із керівництвом МВС на борту. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб, серед них були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін. Слідство вже встановило обставини трагедії та підозрюваних, попереду судовий розгляд справи.

27 листопада 2023 Держбюро розслідувань повідомило про завершення розслідування трагедії в Броварах. Матеріали справи відкрили для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. У відомстві додали, що після ознайомлення обвинувальний акт надійде до суду.

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Теги: поліція прокуратура Бровари авіакатастрофа Київщина

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