Путіну «світить» 20 років? Росіянин вказав на злочин диктатора

Російський диктатор фактично зізнався у розв’язанні війни, за що у РФ передбачена кримінальна відповідальність

Росіянин написав на Путіна заяву до Слідчого комітету і МВС Росії через коментар російського диктатора щодо тимчасово окупованих територій України. На думку заявника, фраза президента РФ підпадає під статтю «розв'язання війни», оскільки він називає території Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України «завойованими».

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«Що стосується оцього переговорного процесу – спроба спонукати нас відмовитися від тих завоювань, які ми реалізували за останні півтора роки. Це неможливо», – заявив Путін.

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Росіянин нагадав, що, згідно з Резолюцією ООН №3314, під розв’язанням війни розуміються певні дії щодо початку акту агресії, озброєного нападу на іншу державу, незалежно від того, чи був оголошений початок війни. Слово «завойований», згідно тлумачного словника – результат такої дії; те, що підкорено озброєною силою, підкорено насильницькими діями.

Згідно зі ст. 353 КК РФ, планування, підготовка або розв’язання агресивної війни карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років, а ведення агресивної війни – на строк від 10 до 20 років.

Нагадаємо, триває 699-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по пункту управління, артилерійському засобу та радіолокаційній станції противника.