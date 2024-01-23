Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетний обстріл Києва. Кличко назвав кількість потерпілих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетний обстріл Києва. Кличко назвав кількість потерпілих
Наслідки влучань уламку ракети у Святошинському районі
фото з соцмереж

Внаслідок падіння уламків ракети в будинку пошкоджені балкони

У Святошинському районі через ракетну атаку РФ ще за однією адресою горить квартира. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи.

Крім того, як зазначив мер, у квартирі, де виникла пожежа, виявили одну потерпілу.

Згодом Кличко повідомив, що у Святошинському районі палає нежитлова двоповерхова будівля. Служби працюють на місці.

Також у житловому будинку у Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету. Відбувається евакуація людей з будинку.

Наразі вже відомо про сімох потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них в Соломʼянському районі. Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці.

Як повідомлялося, уранці 23 січня в Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працюють сили ППО.

Раніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.

Також повідомлялося, про загоряння припаркованих автомобілів у Святошинському районі.

Читайте також: Влада показала фото наслідків удару по Києву
Теги: Віталій Кличко Київ війна обстріл російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хусити нікому, окрім хуситів, не цікаві
Третя світова війна вже давно розпочалася
14 сiчня, 12:12
Політичний координатор постійного представництва Великої Британії при ООН Том Фіппс
Велика Британія назвала винних у смерті росіян у Білгороді
31 грудня, 2023, 04:14
Стало відомо, що КНДР постачає Росії балістичні ракети, які та використовує для обстрілів України
Словаччина відмовляється засуджувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ
10 сiчня, 17:28
ЗСУ відбили атаки окупантів і завдали ворогу значних втрат
За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
12 сiчня, 07:06
Масована атака на Київ: що відомо про постраждалих
Масована атака на Київ: що відомо про постраждалих
29 грудня, 2023, 08:44
Щодня Валентин Бордаков ризикував своїм життям заради порятунку побратимів
Загинув під час евакуації побратима. Згадаймо рятувальника-кінолога Валентина Бордакова
31 грудня, 2023, 09:00
Наслідки удару по Херсонщині, 5 січня 2024 р.
Ситуація в регіонах: ракетний удар по Дніпропетровщині та понад 100 обстрілів Херсонщини
6 сiчня, 09:48
ЗСУ ефективно використовують ракетні комплекси Himars для ударів по ворогу
ЗСУ потужно вдарили з Himars по окупантах у Токмаку
11 сiчня, 08:02
Медведєв визнав існування держави Україна
Про що свідчить остання заява Медведєва щодо України: аналіз ISW
18 сiчня, 07:36

Новини

Сапери ДСНС ліквідовують бойову частину ракети в Києві (фото)
Сапери ДСНС ліквідовують бойову частину ракети в Києві (фото)
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків
У Києві внаслідок ракетного удару понад 20 постраждалих (оновлено)
У Києві внаслідок ракетного удару понад 20 постраждалих (оновлено)
Ракетний удар по Київщині. Поліція показала наслідки атаки РФ (фото)
Ракетний удар по Київщині. Поліція показала наслідки атаки РФ (фото)
Фестиваль ліхтарів у столиці запрошує гостей: хто може пройти безкоштовно
Фестиваль ліхтарів у столиці запрошує гостей: хто може пройти безкоштовно
Ракетний обстріл Києва: пошкоджено спорткомплекс від «Укрзалізниці»
Ракетний обстріл Києва: пошкоджено спорткомплекс від «Укрзалізниці»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
18K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
15K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9901
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3827
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua