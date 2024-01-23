Ракетний обстріл Києва. Кличко назвав кількість потерпілих
Внаслідок падіння уламків ракети в будинку пошкоджені балкони
У Святошинському районі через ракетну атаку РФ ще за однією адресою горить квартира. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами Кличка, внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи.
Крім того, як зазначив мер, у квартирі, де виникла пожежа, виявили одну потерпілу.
Згодом Кличко повідомив, що у Святошинському районі палає нежитлова двоповерхова будівля. Служби працюють на місці.
Також у житловому будинку у Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету. Відбувається евакуація людей з будинку.
Наразі вже відомо про сімох потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них в Соломʼянському районі. Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці.
Як повідомлялося, уранці 23 січня в Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працюють сили ППО.
Раніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.
Також повідомлялося, про загоряння припаркованих автомобілів у Святошинському районі.
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