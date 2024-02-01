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Лідер Сенату США анонсував голосування за допомогу Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Лідер Сенату США анонсував голосування за допомогу Україні
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер
фото з відкритих джерел

Пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики

Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні. Про це повідомив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, передає Politico.

Текст угоди буде оприлюднено вже в п'ятницю або вже в неділю. Шумер планує призначити голосування щодо законопроекту наступного тижня, але не пізніше середи.

«Це дасть членам достатньо часу, щоб прочитати законопроєкт перед голосуванням щодо нього», – заявив Шумер.

Пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроєктом.

Переговори щодо цих змін у прикордонній політиці відклали голосування за законопроект на кілька місяців, а нещодавно ключові учасники перемовин щодо угоди заявили, що чекають на оцінку Комітету з асигнувань Сенату щодо того, у скільки обійдуться ці зміни в політиці.

Провідний перемовник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ланкфорд у четвер заявив, що «є люди, які просили три дні, і є люди, які просили три тижні».

Видання вказує, що наразі незрозуміло, чи дозволить керівництво Сенату внести поправки до пакета, що може істотно затримати остаточне голосування.

Також досі незрозуміло, чи винесе спікер Палати представників Майк Джонсон доповнення на голосування в Палаті представників, якщо його ухвалить Сенат.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. 

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. 

До слова, адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України. 

Теги: Україна законопроєкт Сенат США фінансування партії гроші

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