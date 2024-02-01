Лідер Сенату США анонсував голосування за допомогу Україні

Пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики

Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні. Про це повідомив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, передає Politico.

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Текст угоди буде оприлюднено вже в п'ятницю або вже в неділю. Шумер планує призначити голосування щодо законопроекту наступного тижня, але не пізніше середи.

«Це дасть членам достатньо часу, щоб прочитати законопроєкт перед голосуванням щодо нього», – заявив Шумер.

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Пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроєктом.

Переговори щодо цих змін у прикордонній політиці відклали голосування за законопроект на кілька місяців, а нещодавно ключові учасники перемовин щодо угоди заявили, що чекають на оцінку Комітету з асигнувань Сенату щодо того, у скільки обійдуться ці зміни в політиці.

Провідний перемовник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ланкфорд у четвер заявив, що «є люди, які просили три дні, і є люди, які просили три тижні».

Видання вказує, що наразі незрозуміло, чи дозволить керівництво Сенату внести поправки до пакета, що може істотно затримати остаточне голосування.

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Також досі незрозуміло, чи винесе спікер Палати представників Майк Джонсон доповнення на голосування в Палаті представників, якщо його ухвалить Сенат.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена.

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату.

До слова, адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України.