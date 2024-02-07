Новий законопроєкт про мобілізацію: що нардепи ухвалили у першому читанні

Після другого читання та прийняття в цілому законопроєкт може вступити в силу у квітні

У документі йдеться про запровадження електронних повісток, строки звільнення зі служби та санкції за неявку до ТЦК

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні новий законопроект щодо посилення мобілізації. Свої голоси «за» віддали 243 народних депутатів.

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Документ передбачає наступне:

вводяться електронні повістки. Така повістка вважатиметься врученою після появи в особистому електронному кабінеті, який мають усі військовозобов'язані створити протягом 60 днів з моменту набрання законом чинності;

за неявку по електронній повістці передбачені санкції: блокування всіх рахунків ухилянта, заборона використовувати автомобіль та виїжджати за кордон;

всі громадяни віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ;

відстрочку від мобілізації втрачають ті, хто здобуває другу вищу освіту. Також її знімають з аспірантів, які навчаються за контрактом;

раніше засуджені за нетяжкі злочини підлягають мобілізації;

при виїзді за кордон військовозобов'язаним необхідно додатково пред'являти військовий квиток з позначкою про зняття з обліку;

керівники лікарень будуть зобов'язані повідомляти у ТЦК про перебування на стаціонарі осіб 18-25 років;

безперервна служба протягом 36 місяців є підставою для звільнення;

зміна призовного віку з 27 до 25 років;

люди з інвалідністю всіх груп – звільнені від військової служби;

добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для розвязання особистих питань і підготовки до мобілізації;

щорічна основна відпустка може надаватися частинами (не менше 15 днів);

звільнені з полону бійці отримають додаткові 90 днів відпустки;

оновити дані в ТЦК можна буде онлайн;

після мобілізації – обовязкова військова підготовка 2-3 місяці;

строкова служба скасовується, замість неї – базовий військовий вишкіл;

облік для всіх; право на відстрочку від призову для держслужбовців виключається (низка посадовців бронюється).

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що до 21 лютого будуть прийматися правки, після чого відбудеться друге читання. За його словами, законопроєкт може бути прийнятий в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня, а в силу вступить у квітні.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у понеділок, 5 лютого, визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.